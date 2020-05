GTA Online e la guerra aliena: i costumi da marziano sono gratis!

I ragazzi di Rockstar Games cavalcano l'ultimo fenomeno che sta interessando il RolePlay di GTA 5, ossia quello dell'insolita guerra tra teppisti alieni di GTA Online, decidendo di regalare i costumi da marziano per un periodo di tempo limitato.

L'aggiornamento del 7 maggio di Grand Theft Auto V ha infatti sbloccato l'accesso ai costumi da alieno in GTA Online, anche se non in maniera "automatica": gli abiti in questione non sono disponibili nel proprio guardaroba ma vanno recuperati in uno dei tanti negozi di abbigliamento della città di Los Santos e delle aree limitrofe.

Per poter riscattare il mitico costume da alieno nella doppia colorazione verde e viola con uno sconto del 100% sul prezzo originario (di ben 330.000 e 360.000 dollari virtuali), basta infatti accedere ai server di GTA Online tra il 7 e il 14 maggio e dirigersi verso uno dei negozi di abbigliamento del gioco come Binco, ProLaps, Sub Urban e Posonbys.

I costumi integrali da marziano si trovano all'interno della sezione Arena War del catalogo digitale dei negozi e, fino alla prossima settimana, possono essere acquisiti gratis dal proprio alter-ego su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'iniziativa, come possiamo facilmente intuire, dovrebbe scatenare una nuova serie di battaglie tra le fazioni di alieni verdi e viola di GTA Online, e questo senza citare la competizione con i clan di utenti che decidono di indossare dei set di costumi alternativi per darsi al RolePlay nel modulo multiplayer di GTA 5.