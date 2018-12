GTA Online Guida: 10 consigli per vincere in Arena War

L'11 dicembre GTA Online si è aggiornato con Arena War, una corposa espansione che ha aggiunto modalità di gioco e veicoli inediti. Di seguito vi daremo dieci consigli per vincere nelle nuove gare distruttive introdotte con l'update.

Modellate i vostri veicoli in modo appropriato in base alla modalità di gioco a cui state partecipando. Una lama può essere buona per Carnage, ma non per Hot Bomb.

in modo appropriato in base alla modalità di gioco a cui state partecipando. Una lama può essere buona per Carnage, ma non per Hot Bomb. Scegliete il veicolo più adatto al vostro ruolo. Quelli più grandi sono l'ideale per difendere i propri compagni di squadra, mentre per raccogliere checkpoint e bandiere è meglio optare per quelli più veloci.

al vostro ruolo. Quelli più grandi sono l'ideale per difendere i propri compagni di squadra, mentre per raccogliere checkpoint e bandiere è meglio optare per quelli più veloci. Aggiornate il vostro veicolo Arena Contender per ottenere vantaggi strategici . Le mine sono un ottimo modo per infliggere danni extra. Le lame rotanti non infliggono danni elevati, ma sono perfette per disorientare gli avversari e mandarli fuori traiettoria.

. Le mine sono un ottimo modo per infliggere danni extra. Le lame rotanti non infliggono danni elevati, ma sono perfette per disorientare gli avversari e mandarli fuori traiettoria. Ottenete punti Arena bonus per collaborare in Arena Wars e scalare la classifica con i compagni.

per collaborare in Arena Wars e scalare la classifica con i compagni. Ora potete acquistare ed equipaggiare le mod dei veicoli durante il matchmaking, prima di entrare in una modalità, così da aggiungere armi strategiche prima di affrontare un match. Le mod resteranno sul vostro veicolo anche dopo la partita.

dei veicoli durante il matchmaking, prima di entrare in una modalità, così da aggiungere armi strategiche prima di affrontare un match. Le mod resteranno sul vostro veicolo anche dopo la partita. State sempre attenti alle trappole . Gli spettatori che giocano a Tag Team possono ottenere l'accesso alla Trap Cam e tentare di contrastare la vostra ascesa alla vittoria con una serie di ostacoli.

. Gli spettatori che giocano a Tag Team possono ottenere l'accesso alla Trap Cam e tentare di contrastare la vostra ascesa alla vittoria con una serie di ostacoli. Se in una modalità si raggiunge la morte improvvisa , tutti i giocatori sopravvissuti vengono taggati di nuovo, quindi usa questa opportunità per depredare le squadre avversarie che hanno subito maggiori perdite.

, tutti i giocatori sopravvissuti vengono taggati di nuovo, quindi usa questa opportunità per depredare le squadre avversarie che hanno subito maggiori perdite. Non abbiate paura di taggare i vostri compagni di squadra.

i vostri compagni di squadra. Anche se siete stati eliminati dalla partita in corso, continuate ad aiutare la vostra squadra facendo uso di Battle Drone o RC Bandito .

o . Usate i potenziamenti insieme, fermate un nemico con il drone EMP e concentratevi su di loro dalle torrette.

Seguendo questi consigli potrete avere la meglio sugli avversari in Carnage, Flag War, Wreck it, Games Masters, Here Come the Monsters, Hot Bomb e Tag Team, le nuove modalità di gioco multiplayer introdotto con Arena War. Ricordiamo che l'espansione è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di GTA Online su PlayStation 4, Xbox One e PC.