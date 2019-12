GTA Online: Guida alle armi migliori e come ottenerle

Il costante supporto a GTA Online non accenna a fermarsi, offrendo agli utenti nuovi contenuti gratuiti tra cui armi, veicoli e missioni. In questa mini-guida vogliamo fare il punto della situazione sulle migliori armi attualmente disponibili nel gioco, spiegandovi come ottenerle.

Per ottenere le armi in GTA Online bisogna prima sbloccarle raggiungendo un certo rango con il proprio personaggio, per poi acquistarle presso i vari negozi di Ammu-Nation. Di seguito elenchiamo le migliori armi attualmente disponibili in GTA Online (suddivise per categoria), indicando il loro prezzo e il rango richiesto per sbloccarle.

Miglior pistola: pistola AP

Requisiti: Rango 33, $ 5.000

Se siete alla ricerca di una pistola efficace e affidabile, la pistola AP fa al caso vostro. È precisa, potente, ha una velocità di fuoco rapida e un caricatore molto capiente. Nelle sparatorie a bordo dei veicoli non ha eguali, punto di forza che la mette un gradino sopra alle altre pistole.

Miglior arma da mischia: accetta di pietra

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come ottenere l'accetta di pietra in GTA Online e Red Dead Redemption 2. Quest'arma offre un periodo di invulnerabilità temporanea dai danni, di grandissima utilità nei combattimenti corpo a corpo. Se dovete affrontare una rissa, non esiste alleato migliore dell'accetta di pietra.

Miglior SMG: SMG di assalto

Requisiti: iscrizione al Rockstar Social Club, $ 12.550

Le mitragliette SMG non sono tra le armi più efficaci di GTA Online. Tuttavia, se vi trovate a corto di munizioni e volete usarne una, vi consigliamo di puntare sulla mitraglietta SMG di assalto, dato che può infliggere più danni rispetto alle altre armi della stessa categoria, anche quando i bersagli si trovano a una discreta distanza.

Miglior fucile d'assalto: fucile avanzato

Requisiti: Rango 70, $ 14,250

Più potente di qualsiasi altro fucile d'assalto e con una velocità di fuoco molto rapida, il fucile avanzato è una delle migliori armi da usare quando le cose si fanno pericolose. Da tenere sempre con voi per ogni evenienza.

Miglior fucile a pompa: fucile a pompa d'assalto

Requisiti: Rango 37, $ 10.000

Negli scontri ravvicinati non esiste arma più efficace del fucile a pompa d'assalto. Di solito basta un solo colpo per mettere fuori gioco il nemico. E questo fucile a pompa è in grado di spararne altri sette a ripetizione.

Miglior fucile di precisione: fucile di precisione pesante

Requisiti: Rango 90, $ 38,150

"One-shot, one-kill" è il mantra dei cecchini di tutto il mondo, e il fucile di precisione pesante ne è il portavoce esemplare. In grado di uccidere quasi tutti i giocatori con un solo proiettile, questo fucile può essere usato anche come arma anti-veicolo, in grado di abbattere elicotteri e far esplodere auto. Ha degli svantaggi - non esiste un silenziatore disponibile, ad esempio - ma infligge danni enormi e spara anche più rapidamente del fucile di precisione standard.

Miglior lanciamissili: lanciarazzi Homing

Requisiti: Rango 1, $ 75.000

Quando siete circondati dagli elicotteri della polizia o presi di mira da un giocatore di alto livello in jet da combattimento, il lanciarazzi Homing è il modo migliore per cavarsela. Non è necessario perdere tempo a mirare o giudicare traiettorie, basta puntarlo nella direzione del nemico, attendere che il bersaglio si agganci e lasciare che il missile faccia il resto.

Miglior arma esplosiva: bomba adesiva

Requisiti: Rango 19, $ 600 (ciascuno)

Alto potere esplosivo, massima aderenza e tempismo. Le bombe appiccicose fanno rumore e lampeggiano leggermente, ma usate con saggezza e criterio le bombe appiccicose possono rivelarsi un alleato formidabile per cogliere di sorpresa il nemico...in modo decisamente distruttivo!

Quali sono le vostre armi preferite di GTA Online? Ne avete qualcuna da segnalare? Fatecelo sapere nei commenti.