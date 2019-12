GTA Online Guida: come avviare il colpo al Casinò Diamond

A partire dal 12 dicembre i giocatori di GTA Online possono intraprendere il colpo al Casinò Diamond, il più grande colpo mai visto all'interno del gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per avviarlo e portarlo a termine.

Considerato l'edificio più sicuro di tutta la città di Los Santos, il Casinò Diamond non sarà facile da rapinare. Questo colpo funziona in modo diverso da quelli precedenti, e include numerose missioni di preparazione che vi offrono una serie di opzioni una volta giunti sul posto.

La vostra missione sarà quella di infiltrarvi nel caveau del casinò, sfuggendo ai sistemi di sicurezza mentre vi fate strada al suo interno. L'operazione richiede grande lavoro di squadra, nervi saldi e una buona dose di pazienza.

Ma cosa bisogna fare, esattamente, per avviare il colpo? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come avviare il colpo al Casinò Diamond in GTA Online

Non sarebbe la rapina più grande della storia se bastasse semplicemente presentarsi alle porte del Casinò. Per avviare il colpo al Casinò Diamond dovrete prima acquistare una proprietà di Retro Arcade.

Tutti i leader della rapina ne hanno istituito uno come base operativa, un'attività di facciata per architettare al suo interno le dinamiche del colpo.

Oltre a iniziare le vostre missioni di preparazione, potrete affinare le abilità di cui avrete bisogno nella missione, tra cui la capacità di hackerare i terminali e aprire le porte blindate alta sicurezza. Inoltre potrete scegliere il vostro veicolo di fuga, preparare le vostre attrezzature e impostare un terminale di controllo principale.

È disponibile una sala gratuita che si chiama Pixel Pete's Arcade, situata a Paleto Bay. Se siete abbonati a Twitch Prime, potrete reclamare gratuitamente la nuova proprietà da Maze Bank Foreclosures.

In caso contrario dovete parlare con Lester a Mirror Park. Dopo il filmato, andate a Maze Bank Foreclosures su EyeFind e filtrate la ricerca per le sale arcade.

Le sale arcade in vendita sono le seguenti:

Pixel Pete’s – Paleto Bay – $1,235,000

Wonderama – Grapeseed – $1,565,000

Videogeddon – La Mesa – $1,875,000

Insert Coin – Rockford Hills – $2,345,000

Warehouse – Davis – $2,135,000

Eight-Bit – Vinewood – $2,530,000

Per ogni sala vi abbiamo indicato il relativo prezzo. Dopo averla acquistata, vi basterà dirigervi al suo interno per avviare i preparativi del colpo al Casinò Diamond. Siete pronti per la rapina più grande della storia di GTA Online?

Parlando delle ultime novità inserite nel gioco, ricordiamo che la stazione radio iFruit è arrivata in GTA Online.