GTA Online Halloween: guida agli eventi Slasher e Auto Fantasma

Per festeggiare il mese delle streghe, torna su GTA Online l'evento di Halloween. Avrete tempo fino alla conclusione di ottobre per affrontare e sconfiggere gli Slasher e la temibile Auto Fantasma: ecco come funziona.

Durante la notte, tra le 21 e le 5 del mattino dell’ora in-game, potrete essere assaliti da uno di quattro diversi Slasher: Psycho, Driver, Sack Slasher e Clown. Ci sono in totale 8 serial killer che compariranno alle vostre spalle all’improvviso, anticipando velocemente il loro ingresso in scena tramite risate o altri suoni inquietanti. Questo tipo di evento si svolgerà nell'arco di 15 minuti dopo ogni scontro, concedendo agli utenti diverse possibilità di sconfiggere gli psicotici avversari. Ecco le zone interessate:

Los Santos: Clown

Vinewood Hills, Great Chaparral, Tongva Hills, Banham Canyon: Psycho

Redwood Lights Track, La Puerta: Driver

Paleto Bay, Mount Chiliad, Alamo Sea: Sack Slasher

Per l’Auto Fantasma dovrete rispettare le stesse condizioni, con l'unica eccezione di essere in una sessione con più giocatori. Per fare in modo che gli eventi abbiano inizio, inoltre, non dovrete essere su veicoli speciali, volanti o acquatici. Se riuscirete ad eliminare almeno uno dei serial killer riceverete come ricompensa la maglietta “Twilight Knife”. Ma non ci sono soltanto assassini e macchine maledette: per Haloween tornano gli UFO in GTA Online.