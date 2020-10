GTA Online: ad Halloween sfide bunker con ricompense triple e tante sorprese

Premuratisi di lanciare il Pass di Halloween di Red Dead Online, Rockstar Games ritorna nella dimensione di GTA Online per invitare tutti gli appassionati a partecipare alle diverse attività "a tema" che caratterizzeranno l'esperienza multiplayer di GTA 5 nel corso dei prossimi giorni.

La prima sorpresa riservata da Rockstar consiste nel bonus con ricompense triple nella serie di sfide del bunker di Halloween, dove indossare il proprio costume più spaventoso e darsi alla pazza gioia come Slasher in attività che frutteranno GTA$ e RP tripli. Anche i fan delle modalità Competizione avranno modo di ricevere un boost del 200% nel denaro e nella reputazione ottenuta partecipando a Bestia contro Maniaco, Slasher il Ritorno e Condannati.

Per tutta la durata di queste sfide, sulle colline e le montagne di Los Santos si moltiplicheranno le piantine di peyote, grazie alle quale poter vivere allucinazioni ed esperienze psicotrope. Da qui al 28 ottobre, sarà possibile ottenere RP tripli per gli eventi Freemode, uno sconto del 40% nell'acquisto di capi d'abbigliamento e veicoli "per vita notturna" e, in via del tutto gratuita, la Tuta Sportiva Limone gratis e la Maschera Tecnologica a pois arancioni.

Gli iscritti ad Amazon Prime Gaming che colleggheranno il loro account al Social Club di Rockstar Games entro il 28 ottobre, inoltre, riceveranno 200.000 GTA$, il night club a Vespucci Canals gratis, il 60% di sconto sull'auto volante Impronte Deluxe e un ulteriore bonus da 1.000.000 GTA$ per GTA Online entro 72 ore dall'associazione del proprio account Amazon al Social Club.