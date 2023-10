GTA Online a tutto horror: arriva l'evento di Halloween con tante sorprese

Halloween 2023 si avvicina a grandi passi e GTA Online non poteva certo esimersi dal celebrare la famosa ricorrenza a tinte horror. Rockstar Games prepara dunque tanti nuovi eventi e sorprese con cui intrattenere i suoi milioni di giocatori sparsi per il mondo.

Come rivelato dalla compagnia newyorkese con un comunicato stampa, nelle prossime quattro settimane, numerose figure assetate di sangue invaderanno GTA Online, con i giocatori che si ritroveranno a combattere nuove tipologie di temibili nemici tra clown, maniaci e agenti FIB. Non mancano nemmeno nuovi eventi, sfide e preziose ricompense come ad esempio GTA$ e RP gratis prendendo parte alle modalità Competizione e Sopravvivenza ritoccate per essere in linea con le atmosfere di Halloween. Ed oltre a sopravvivere a scontri con alieni, nel Giorno del Giudizio ci saranno ricompense triple per tutti i partecipanti.

GTA$ e RP doppi vengono invece garantiti dalle missioni di vendita dei carichi speciali, mentre accedendo al gioco durante la stagione di Halloween permette di ricevere gratis la maschera Diavolo Vintage Scarlatta. Ancora, sia il salone Luxury Autos che il Premium Deluxe Motorsport offriranno numerose Pegassi in forte sconto, mentre girare la ruota della fortuna darà l'opportunità di vincere la Bravado Greenwood fino all'11 ottobre. Nell'area di prova dell'autoraduno si potranno invece testare tre auto dai toni horror come la Maibatsu Penumbra, l'Albany Alpha e la Dewbauchee Massacro. Infine, Hao ci consente di testare la sua Principe Deveste Eight.

GTA Online ha compiuto 10 anni, ma la sua corsa non sembra ancora finita: per i fan c'è ancora tantissimo con cui intrattenersi.