GTA Online diventa horror nel terrificante trailer dell'evento di Halloween

Mentre i giocatori sono in trepidante attesa di un ipotetico annuncio di Grand Theft Auto 6, GTA Online si è arricchito con tante iniziative legate ad Halloween.

Halloween è infatti arrivato a Southern San Andreas, dove i giocatori possono imbattersi in una lunga serie di eventi sovrannaturali e spaventosi. Si va da automobili guidate da fantasmi, UFO e persino animali posseduti da pericolose entità. A tutti questi eventi è legata la prima ricompensa gratis, la livrea Ghosts Exposed per la Albany Brigham. Per ottenere questa skin, i giocatori dovranno immortalare dieci fantasmi con la macchina fotografica.

Ovviamente non mancherà una nuova collezione di maschere horror che si potranno sbloccare gratuitamente tramite il completamento di obiettivi a tempo limitato. È inoltre sufficiente avviare il gioco nella settimana di Halloween per ottenere senza costi aggiuntivi un pacchetto comprendente la maschera con teschio vintage bianca e lo zaino per paracadute abbinato.

Fra le altre attività a tempo troviamo la raccolta delle zucche, che fungono da valuta per ottenere denaro e ricompense esclusive, e il ritorno del cabinato Camhedz, accessibile previo acquisto presso la sala giochi.

Come da tradizione, c'è grande attenzione ai veicoli, alcuni dei quali saranno acquistabili in forte sconto per un periodo di tempo limitato:

Albany Fränken Stange (50% di sconto)

LCC Sanctus (40% di sconto)

Chariot Carro funebre Romero (50% di sconto)

Albany Lurcher (40% di sconto)

Declasse Tornado Rat Rod (50% di sconto)

Western Zombie Bobber con livrea Fiamme rosse (50% di sconto)

Albany Fränken Stange con livrea Trappola aracnoide (50% di sconto)

Non potevano poi mancare gli eventi speciali per ottenere le ricompense aumentate dalle attività di gioco. Più nello specifico, potrete ottenere ricompense triple nelle Lotte tra business, nelle sfide e negli eventi Freemode. Le guardie e gli associati, inoltre, guadagneranno GTA$ tripli e anche una Maschera Diavolo esclusiva. A chiudere il cerchio sono i bonus delle modalità di Halloween, che forniranno fino al 1° novembre GTA$ e RP doppi.

