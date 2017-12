GTA Online: Il Colpo dell'Apocalisse è ora disponibile, tutte le novità

Quando la posta in gioco è alta, a chi altri si può affidare la salvezza del mondo? I rischi sono incalcolabili e i nemici inarrestabili... ma le ricompense sono allettanti e una scarica d'adrenalina è garantita. Forma una squadra per l'avventura più grande vista finora inè ora disponibile.

Rischio apocalisse

L'imprenditore miliardario Avon Hertz e la sua rete neurale di compagnia Cliffford ritengono di avere le prove che delle forze esterne stiano lavorando a un piano così diabolico da poter porre fine alla vita per come la conosciamo. In qualche modo a Lester Crest viene assegnato il compito di costituire una squadra sufficientemente letale (e folle) da fare tutto ciò che serve per scongiurare questa fine. E qui entri in gioco tu. Pur con l'ausilio di Avon e del suo letale hardware tattico, per affrontare di petto questa minaccia occorreranno un po' di fortuna, tanta potenza di fuoco e un grande lavoro di squadra.



Da emarginati a professionisti

È giunta l'ora di riunire la tua organizzazione o il tuo motorcycle club e prepararti a un nuovo tipo di guerra. Anzitutto, un membro della tua squadra deve possedere una delle ex basi operative segrete dell'IAA nascoste sotto il suolo di Southern San Andreas: così potrà accedere alla nuova avanzatissima stanza di pianificazione, da dove definire i passi necessari per avviare e completare ogni missione. Stavolta la struttura delle missioni sarà leggermente diversa e richiederà la formazione di squadre da 2 a 4 giocatori che dovranno lavorare insieme per completare le missioni.



Più vasto, letale e complesso che mai

Ciascuno dei tre grandi atti che compongono la storia de Il colpo dell'apocalisse comprende diverse missioni preliminari da affrontare in Freemode, diverse missioni di preparazione e l'utilizzo di armi e veicoli sperimentali e termina con un colpo conclusivo il cui bottino sarà abbastanza grande da poter essere diviso con ciascun membro delle squadra. Alcune missioni possono comportare una vera e propria competizione per le risorse in Freemode con squadre rivali. Per non lasciarsi sfuggire le risorse in queste missioni, i presidenti di MC potranno arruolare nuovi membri nel club, fino a un massimo di 8 componenti totali.

Un nuovo set di strumenti

Se sei stato scelto per scongiurare la fine del mondo, è bene che tu abbia accesso alla miglior tecnologia disponibile. Fucili a pompa, carabine speciali, fucili da tiratore, revolver pesanti, fucili Bullpup e pistolette possono ora essere potenziati passando alle rispettive versioni Mk II nelle armerie del Centro Operativo Mobile o dell'Avenger.

Il colpo dell'apocalisse offre inoltre la possibilità di poter ottenere il massimo in fatto di armamentario offensivo: dalla furia futuristica del carro armato Khanjali all'attesissima follia del jetpack personale Mammoth Thruster, avrai tutto ciò che serve per sconfiggere un piccolo esercito.



L'Avenger

E così sei un aspirante criminale e tu e la tua squadra avete ricevuto il compito di neutralizzare una minaccia all'esistenza stessa del genere umano... ma ti serve il veicolo giusto. Che ne dici di una fortezza volante a decollo verticale dotata di torrette, nonché laboratorio per armi sperimentali in cielo, nonché letale produttore di danni collaterali e che praticamente si pilota da sola? L'Avenger è tutto questo e molto altro ancora. Custodiscilo nella tua base operativa, equipaggialo con l'officina e l'armeria e con una serie di armi e presto sarai in grado di seminare caos e distruzione senza eguali e senza neanche dover atterrare.



Il ritorno della Sfida definitiva e altro ancora

Il colpo dell'apocalisse presenta una nuova serie di brutali sfide, tutte con notevoli ricompense per le squadre sufficientemente abili da completarle. Per chi mira a uno standard particolarmente elevato, in tutti e tre i colpi conclusivi sono previsti obiettivi per completare le sfide élite, mentre i perfezionisti potranno affrontare tutti e tre gli atti con squadre da 2, 3 o 4 giocatori per cercare di completare le relative Sfide definitive. È inoltre presente una nuova serie di obiettivi e trofei.



Nuovi veicoli, nuove personalizzazioni per le armi e altro

E questa è solo la punta dell'iceberg, ad attenderti c'è un'intera flotta di nuovi veicoli, da quelli pesantemente armati a fantastiche auto sportive e altri ancora:

Thruster (Warstock)

Deluxo (Warstock)

Stromberg (Warstock)

RCV (Warstock)

Chernobog (Warstock)

Barrage (Warstock)

Akula (Warstock)

Khanjali (Warstock)

Volatol (Warstock)

Comet Safari (Legendary Motorsport)

Ocelot Pariah (Legendary Motorsport)

Coil Raiden (Legendary Motorsport)

Ubermacht SC1 (Legendary Motorsport)

Vapid Riata (Southern San Andreas Super Autos)

Declasse Yosemite (Southern San Andreas Super Autos)

Il colpo dell'apocalisse introduce inoltre tutta una serie di nuovi capi d'abbigliamento e di opzioni di personalizzazione del proprio personaggio, oltre a una sorpresa alla radio che giungerà appena in tempo per sostenerti nella tua lotta per salvare il mondo. Tutto questo è disponibile per essere giocato ora all'interno del mondo di GTA Online. E, stanne certo, non finirà qui...