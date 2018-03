GTA Online: in arrivo l'aggiornamento San Andreas Super Sports Series con 12 auto?

Secondo il leaker FoxySnap , a breve Rockstar Games pubblicherà un nuovo update di Grand Theft Auto Online denominato San Andreas Super Sports Series.

Questo aggiornamento introdurrà 12 veicoli, tra cui alcuni del tutto nuovi e altri varianti e riproposizioni di modelli già noti. Nello specifico, la lista diffusa da FoxySnap include Caracara, Cheburek, Dominator 3, Ellie, Entity 2, Fagaloa, Flash GT, GB200, Sea Sparrow, Taipan, Tezeract, Hotring, Issi 3, Jester 3, Michelli e Tyrant.

Rockstar Games non ha ancora annunciato l'arrivo dell'aggiornamento in questione ma secondo il leaker il lancio sarebbe previsto proprio per la giornata odierna, non è escluso quindi che tra poche ore i server possano andare offline per permettere agli sviluppatori di pubblicare l'update.