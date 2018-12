GTA Online: in regalo due magliette per chi effettua il login entro il 17 dicembre

Per festeggiare il lancio di Arena War, nuovo aggiornamento di GTA Online, Rockstar Games ha deciso di regalare due magliette a tutti i possessori di Grand Theft Auto V che effettueranno il login da oggi e fino al 17 dicembre.

Tutti i giocatori riceveranno le T-Shirt Annis e Bravado dopo il primo login (a patto, come detto, che questo sia effettuato entro il 17 dicembre), inoltre sono previsti anche sconti fino al 35% su armi, modifiche e personalizzazioni, esplosivi e giubbotti antiproiettili:

Modifiche e personalizzazioni per le armi MK II – 35% di sconto

Finiture di lusso – 25% di sconto

Mitragliatrice e MG da combattimento – 25% di sconto

Fucili da Cecchino – 25% di sconto

Mitra – 25% di sconto

Fucili a Pompa – 25% di sconto

Pistole – 25% di sconto

Esplosivi e armi da lancio – 25% di sconto

Giubbotti Antiproiettile – 25% di sconto

Quale miglior occasione dunque per potenziarsi in vista dell'entrata nell'arena da combattimento? Ricordiamo che Arena War è disponibile su PC, PS4 e Xbox One dall'11 dicembre, gratis per tutti i possessori di GTA Online.