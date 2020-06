GTA Online, inizia la Speed Week: ricompense doppie e quattro veicoli gratis

In GTA Online ha appena preso il via la Settimana della velocità: tutte le gare per ruote scoperte offriranno ricompense doppie a tutti i piloti più coraggiosi fino al 24 giugno.

Le iniziative, ovviamente, non terminano qui. Rockstar offre anche ricompense triple nelle gare con paracadute, salari tripli per associati e guardie, e GTA$ e RP doppi per Incarichi e Sfide dei boss. Tutti coloro che giocheranno a GTA Online entro il 24 giugno riceveranno in regalo la maglietta Coil USA. Tra i premi della ruota fortunata del Casinò & Resort Diamond, Oltre a GTA$, abbigliamento, RP e premi misteriosi di ogni tipo, c'è anche l'Ocelot R88.

Nel frattempo, fuori dalle piste i concessionari di Los Santos stanno svendendo i loro articoli più bizzarri e pericolosi, per dare un po’ di pepe alla situazione. In più, ci sono offerte su una serie di veicoli, proprietà, ristrutturazioni e personalizzazioni.

GRATIS

BF Raptor

Shitzu Hakuchou

Principe Nemesis

Nagasaki Hot Rod Blazer

Offerte: Veicoli

Vapid Flash GT – 40% di sconto

Itali GTB – 40% di sconto

Coil Rocket Voltic – 40% di sconto

Ocelot Stromberg – 35% di sconto

Executive Offices – 40% off:

40% di sconto sugli uffici

Maze Bank ovest

Arcadius Business Center

Lombank ovest

Maze Bank Tower

Personalizzazioni degli uffici - sconto del 30%

Interni, nome dell'organizzazione, cassaforte, armadietto delle armi, alloggi

Magazzini grandi per carichi speciali - sconto del 50%

Mobili all'ingrosso, backlot West Vinewood, fabbrica Xero Gas, deposito logistico, magazzino Bilgeco, magazzino Walker & Sons, magazzini Cypress, magazzino Darnell Bros

I giocatori di GTA Online che hanno collegato il loro account di Twitch Prime a quello del Social Club potranno ottenere 200.000 GTA$ semplicemente giocando tra il 18 e il 25 giugno (i soldi verranno depositati entro 72 ore sul conto presso la Maze Bank). Chi ha giocato a GTA Online anche nelle due settimane precedenti, ricevendo i relativi bonus, potrà ottenere fino a 1.000.000 di GTA$ complessivi continuando a giocare questa settimana e nella prossima. È inoltre ancora possibile ottenere un rimborso completo sull'acquisto della sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay, oltre a sconti speciali sulla roadster Declasse Mamba (-70%) e sul velivolo V-65 Molotok (-80%).

Lo sapete che Grand Theft Auto 5 e la versione stand-alone di GTA Online arriveranno su PS5 e Xbox Series X nel 2021? GTA Online sarà persino gratis su PS5 per tutti coloro che lo riscatteranno entro tre mesi dal lancio.