In GTA Online è iniziata la settimana degli Eventi Freemode

Puntuale come ogni settimana, in GTA Online sono arrivate un mucchio di novità e incentivi per tutti gli aspiranti criminali di San Andreas. Tanto per cominciare, tutti gli eventi Freemode - che iniziano ogni 15 minuti - offriranno GTA$ e RP doppi fino al 26 giugno.

Tutti gli eventi di Lotta tra business, tra cui Raduno e Assassinio, offriranno ricompense doppie. Se invece eliminerete uno dei rivali marchiati di Martin Madrazo in un Attacco Banda, riceverete RP doppi come ricompensa per il disturbo. E non è ancora finita: per tutta la settimana le attività di paracadutismo elargiranno ricompense triple! Tutti coloro che si collegheranno al gioco entro il 26 giugno, inoltre, riceveranno l'elegante e intramontabile maglietta Chariot gratuita.

Immancabili, inoltre, gli sconti. Questa settimana arrivano fino al 40% e sono dedicati ai veicoli e agli oggetti per il paracadutismo:

Chariot Romero Hearse – 25% di sconto

Pegassi Toros – 30% di sconto

Progen Itali GTB – 35% di sconto

Ocelot Pariah – 40% di sconto

Karin Sultan RS (prezzo di modifica) – 40% di sconto

Pegassi Reaper – 40% di sconto

TM-02 Khanjali – 40% di sconto

Chernobog – 40% di sconto

Fumogeni per paracadute – 40% di sconto

Zaini per paracadute – 40% di sconto

FH-1 Hunter – 40% di sconto

Savage – 40% di sconto

Cargobob Western Company (entrambe le varianti) – 40% di sconto

Buckingham Valkyrie – 40% di sconto

Buckingham Volatus – 40% di sconto

Buckingham Swift – 40% di sconto

Buckingham Swift Deluxe – 40% di sconto

Che ve ne pare? Farete acquisti? Ne approfittiamo per segnalarvi che quest'oggi Rockstar Games ha svelato il nome del nuovo locale di Vinewood: si chiamerà Casinò e Resort Diamond, e aprirà i battenti nel corso di quest'estate.