GTA Online: iniziato il rollout dell'aggiornamento Diamond Casino & Resort

Secondo quanto riportato da Rockstar Intel, il rollout del nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto V è appena iniziato: questo corposo update inaugurerà i Casinò in GTA Online, con l'apertura odierna del Diamond Casino & Resort.

La patch pesa 3.2 GB su Xbox One e 3.4 GB su PlayStation 4 mentre su PC l'aggiornamento richiede circa 3 GB di spazio libero. Al momento l'update non sembra essere ancora disponibile per il download in Europa, il rollout verrà completato nel corso della giornata di oggi (martedì 23 luglio 2019), quando il Diamond Casino & Resort aprirà ufficialmente i battenti.

Il Diamond Casino & Resort promette di regalarci un'immersione nel lusso sfrenato grazie ad attività e giochi d'azzardo come Roulette, Slot Machines e Poker, senza dimenticare i negozi dove rifornirsi di gadget e abbigliamento. In attesa dell'apertura, Rockstar ha annunciato il Programma Diamond di GTA Online con ricompense e premi esclusivi per i membri.