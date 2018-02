GTA Online: Karin 190z disponibile, bonus GTA$ e sconti per yacht e veicoli

A partire da oggi i giocatori di GTA Online possono mettere mano alla, una nuova vettura a cui si aggiungono ulteriori bonus GTA$ e una serie di sconti per l'acquisto yacht, veicoli e atro ancora.

Karin 190Z ora disponibile

In passato, chi voleva un'auto sofisticata doveva rivolgersi ai marchi europei. Grazie alla Karin 190z, quell'epoca è finita. Elegante come la Grotti, più raffinata e fine della Ocelot più armoniosa, questa sportiva classica è come una tazza di sakè bollente gettata in faccia a cinquant'anni di autocompiacimento. Acquista oggi la tua Karin 190z, disponibile da Legendary Motorsport.

Ottieni GTA$ bonus per le attività illecite fino al 26 febbraio

Indipendentemente dai tuoi gusti in fatto di crimine, questa settimana avrai tantissime possibilità di guadagnare soldi extra in GTA Online. Fai squadra con il nervoso Ron e solca i cieli per ottenere GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di Contrabbandieri. Per i guerrieri della strada che preferiscono le due ruote, c'è un bonus del 25% sui GTA$ ottenuti nelle attività di vendita degli stabilimenti dell'MC.

Risparmia su miglioramenti e scorte per gli stabilimenti

Reinvestire i propri introiti, legali o meno, è una buona pratica negli affari, quindi approfitta dello sconto del 25% su miglioramenti e scorte degli stabilimenti dell'MC. Ci sono occasioni anche per i dirigenti, grazie allo sconto del 25% sulle casse di carico speciale.

Sconti...ovunque

Ora che hai spremuto la città come un limone, spendi pure quella montagna di denaro per farti qualche regalino. Essere ricchi sfondati è inutile, se non ci si vanta in maniera oltraggiosa! Puoi comunque risparmiare un po' di quel denaro sporco di sangue con gli sconti, come quello sullo yacht Aquarius e sull'Ocelot Pariah:

Yacht e altro

Tutti gli yacht – 30% di sconto

Ristrutturazioni yacht – 30% di sconto

Motrici per il Centro Operativo Mobile – 30% di sconto

Ristrutturazioni per il Centro Operativo Mobile – 30% di sconto

Ristrutturazioni per il bunker – 30% di sconto

Officina aeronautica – 25% di sconto

Veicoli di lusso

Ocelot Pariah (sportiva) – 30% di sconto

Ocelot XA-21 (supercar) – 30% di sconto

Coil Raiden (sportiva) – 30% di sconto

Vestiario e Tatuaggi

Abbigliamento de Il colpo dell'apocalisse – 25% di sconto

Tatuaggi di Import/export – 25% di sconto

Non dimenticare di effettuare l'accesso prima del 26 febbraio per avere diritto all'incentivo di 250.000 GTA$ e a un rimborso fino a un massimo di 1.000.000 di GTA$, per gentile concessione del Ministero del Tesoro di San Andreas. L'incentivo e il rimborso in GTA$ verranno accreditati sul tuo conto presso la Maze Bank tra il 27 febbraio e il 6 marzo.

Programma Gare Premium e Prove a Tempo (20-26 febbraio)

Gara premium: "Dannazione" (solo per la Ruiner 2000)

Mettiti al volante e partecipa a una gara per veicoli speciali creata da Rockstar in cui i primi tre classificati riceveranno un premio in GTA$ mentre tutti, a prescindere dal piazzamento, otterranno RP tripli. Avvia le gare premium dall'app "Partita veloce" sul cellulare di gioco o entrando nel cerchio giallo a Legion Square.

Prova a tempo: "Calafia Way"

Per partecipare alla prova a tempo di questa settimana, imposta l'indicatore come meta sulla mappa ed entra dal cerchio viola. Batti il tempo di riferimento e verrai ricompensato con GTA$ e RP.