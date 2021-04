GTA Online: la Lampadati Tropos Rallye è gratis per un tempo limitato

È cominciata una nuova settimana nella dimensione ludica di GTA Online, e come sempre sono state messe a disposizione tante nuove opportunità per tutti i criminali virtuali di Los Santos.

"Poche auto sono in grado di affrontare con lo stesso brio l’asfalto delle piste e i terreni più difficili, sterzando tra rami e massi, e la Lampadati Tropos Rallye è una di loro". Per un breve periodo, Rockstar Games permette di riscattare gratuitamente la Lampadati Tropos Rallye, automobile palesemente ispirata alla leggendaria Lancia Stratos. Per ottenerla non dovete far altro che recarvi da Southern San Andreas Super Autos entro il 14 aprile.

In aggiunta a ciò, potete ottenere GTA$ e RP tripli in Velocità esplosiva e nelle sfide Freemode, tra le quali figurano Sfida impennata più lunga e Sfida veicoli rubati. Nelle Gare Multiveicolo sono invece previste ricompense doppie. Questa settimana Rockstar è in vena di regali, e oltre alla Lampadati offre gratis anche le tute Jock Cranley in oro, argento, rosa e nero a tutti coloro che accederanno a GTA Online entro il 14 aprile.

Il primo premio del Casinò & Resort Diamond è rappresentato dall Blista Kanjo, mentre gli sconti della settimana sono dedicati agli appartamenti di lusso (-40%) e sui potenziamenti e sulle conversioni per armi Mk II (-50%).

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi, tra cui l’80% di sconto sull’Annis Savestra, il 35% di sconto sul Vapid Slamtruck e il 40% di sconto sulla moto Maibatsu Manchez Scout.