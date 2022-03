GTA Online leak: la versione Xbox Series X|S avrà veicoli esclusivi

Sebbene manchino poche ore al debutto, qualcuno ha già messo le mani sulla versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto 5, diffondendo alcune immagini molto interessanti relative al negozio di veicoli di GTA Online.

I tre screenshot condivisi da un giocatore su Twitter mostrano infatti un dettaglio non trascurabile: una serie di veicoli riportano infatti la dicitura "Part of Xbox Series X|S" e lasciano intendere quindi la presenza nel gioco di mezzi disponibili esclusivamente per i possessori di una delle due console di ultima generazione Microsoft. Purtroppo non si conoscono al momento i dettagli sull'eventuale presenza di veicoli esclusivi su PlayStation 5, ma è molto probabile che Rockstar Games abbia introdotto anche sulla console Sony una serie di mezzi unici che i giocatori potranno acquistare in GTA online.

Ecco di seguito l'elenco completo dei veicoli in vendita solo su GTA 5 per Xbox Series X|S:

Pfister Astron Custom - Prezzo: 1.720.000 GTA$

Coil Cyclone II - Prezzo: 2.250.000 GTA$

Karin S95 - Prezzo: gratis

Imponte Arbiter GT - Prezzo: 1.580.000 GTA$

Weaponized Ignus - Prezzo: 3.245.000 GTA$

In attesa di scoprire maggiori informazioni su questa iniziativa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il video gameplay in 4K della versione PS5 di Grand Theft Auto 5.