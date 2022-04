GTA Online: Liberty City arriva in estate? Il dubbio rumor esplode in rete

Con il recente sbarco su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Grand Theft Auto V e GTA Online continueranno ad essere ancora a lungo una certezza del panorama videoludico, almeno fino a quando non verrà definitivamente alzato il sipario su GTA 6 confermato ufficialmente da Rockstar Games.

Ciò significa che, quantomeno per GTA Online, diversi altri contenuti e magari anche vere e proprie espansioni potrebbero arrivare nel prossimo futuro. E secondo dubbi rumor, Rockstar avrebbe in cantiere qualcosa di molto grosso. Stando al leaker Matheusbr9895, noto però per non essere una fonte totalmente affidabile, la compagnia si starebbe preparando ad includere come nuova mappa nientemeno che Liberty City, l'iconica location di classici della serie quali GTA III e GTA IV.

L'arrivo di Liberty City come scenario di gioco è da molto tempo richiesto dai fan della serie e giocatori di GTA Online, e anche in passato non sono mancati rumor in tal senso che, tuttavia, non si sono mai concretizzati come abbiamo visto. Matheusbr9895 nel corso del tempo ha azzeccato alcune anticipazioni sbagliandone tuttavia altrettante, e nel suo Tweet si limita semplicemente a dire che è in arrivo un grande cambiamento per GTA Online la prossima estate, aggiungendo un'emoticon raffigurante la Statua della Libertà (ricordiamo che Liberty City si ispira alla reale New York).

Che l'amatissima città stia davvero per arrivare o il tutto è solo l'ennesimo rumor poco credibile? Nel frattempo l'abbonamento Plus di GTA Online non piace ai giocatori, che hanno fortemente criticato Rockstar per questa decisione.