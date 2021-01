GTA Online: livrea gratis, una nuova moto, ricompense doppie e altro ancora

Puntuale come sempre è arrivato un nuovo aggiornamento settimanale per GTA Online, che a questo giro ha portato con sé un nuovo veicolo, un oggetto gratis e tante opportunità di guadagno per i criminali virtuali di Los Santos.

Tanto per cominciare, da Warstock Cache and Carry è arrivata la Maibatsu Manchez Scout, una moto "costruita per divorare i sentieri più fangosi della Terra". Secondo Rockstar Games, "è anche il modo migliore per riuscire a soverchiare gli ostacoli più impervi". A partire da oggi è inoltre possibile guadagnare GTA$ e RP doppi in tutte le Sopravvivenze, mentre i turisti e cacciatori di tesori in visita a Cayo Perico potranno ottenere un bonus di 100.000 GTA$ se riusciranno a raccogliere entrambi i forzieri in un solo giorno durante la perlustrazione e l'approccio finale.

Tutti i giocatori che effettueranno l'accesso a GTA Online tra il 14 e il 20 gennaio riceveranno la livrea Mimetica squalo gratis per la Pegassi Toreador. Visibile nell'immagine in basso, è descritta come "un rivestimento militare che ispirerà stupore e sgomento in egual misura mantenendo al contempo il veicolo sigillato ermeticamente". Il primo premio della settimana presso la ruota fortunata del Casinò & Resort Diamond è invece la Pegassi Toreador.

Non mancano all'appello neppure gli sconti sui veicoli:

Elicottero Sparrow: 25% di sconto

Invetero Coquette D10: 30% di sconto

Pegassi Reaper: 40% di sconto

Migliorie del sottomarino Kosatka (Missili guidati, postazione sonar e armeria): 25% di sconto

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la postazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la barca di pattuglia Kurtz 31 e lo Shitzu Longfin, scontate del 35%.

Ne approfittiamo per ricordarvi che su PS4 è anche arrivata la nuova modalità fan-made Football Deathrun e che gli attori di Franklin e Lamar hanno ricreato una celebre scena di GTA 5.