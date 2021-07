GTA Online Los Santos Tuners: è già arrivata una nuova auto, la Pfister Comet S2

Il parco automobili dell'espansione Los Santos Tuners di GTA Online si è già arricchito accogliendo tra le sue fila un bolide nuovo di zecca: la Pfister Comet S2 è ora disponibile all'acquisto da Legendary Motorsport.

"Questa non è soltanto un’auto veloce, è un mezzo con una reputazione che nessuna campagna pubblicitaria può garantire. Quando vedono la Comet, alcune persone esprimono un desiderio; altre corrono a nascondersi, temendo giustamente catastrofi, distruzione e spese mediche indecenti. In entrambi i casi, non si può dire che ti faccia passare inosservato", si legge nella descrizione ufficiale dell'auto. I membri dell'Autoraduno di LS hanno anche a disposizione gratis la livrea Ron Racing, disponibile entro 72 ore dall’accesso dopo il 2 agosto.

Questa settimana i membri dell'Autoraduno di LS che parteciperanno a uno sprint otterranno GTA$ e RP doppi, indipendentemente dal loro posizionamento. Segnaliamo inoltre che:

La Vulcar Warrener HKR fa bella mostra di sé sullo Slamtruck al centro dell’Autoraduno di LS: potete ottenerla vincendo 5 sprint entro il 4 agosto;

fa bella mostra di sé sullo Slamtruck al centro dell’Autoraduno di LS: potete ottenerla vincendo 5 sprint entro il 4 agosto; I Veicoli di Prova della settimana sono la nuova Pfister Comet S2, la Dinka Jester RR e l'inedita la Vapid Dominator ASP in uscita il 5 agosto.

Chi visiterà l’Autoraduno di LS questa settimana riceverà il Bomber LS Customs. I membri dell’Autoraduno riceveranno anche la livrea da gara Fukaru per ladi prossima uscita, solo eseguendo l’accesso. Per tutti gli altri bonus e sconti (sono tantissimi!) vi invitiamo a consultare questa pagina