GTA Online Los Santos Tuners: la lista delle 10 nuove auto dell'enorme update

Avete già scaricato l'enorme update Los Santos Tuners per GTA Online? L'aggiornamento ha introdotto una marea di nuovi contenuti, dalle nuove rapine a tema allo spazio sociale Autoraduno di Los Santos, fino ad arrivare ad una serie di automobili nuove di zecca destinate ad aumentare nelle prossime settimane. Scopriamo assieme quali sono i veicoli che potrete ottenere e guidare a partire da oggi.

GTA Online | Le 10 nuove auto di Los Santos Tuners

Obey Tailgater S Annis Euros Dinka RT3000 Annis ZR350 Vulcar Warrener HKR Karin Calico GTF Annis Remus Dinka Jester RR Karin Futo GTX Vapid Dominator GTT

I dieci nuovi veicoli aggiunti con l'aggiornamento Los Santos Tuners (sia locali che d'importazione) sono altamente modificabili e abbracciano differenti classi e stili di guida. Potete ammirarli tutti e dieci nelle immagini allegate in calce a questa notizia, tenendo inoltre bene a mente che nel corso dell'estate ne verranno aggiunti altri.

All'Autoraduno di LS, ogni settimana è possibile testare tre automobili nell'Area di Prova. A questo giro i Veicoli di Prova sono le nuove Karin Calico GTF e l’Annis Euros, e l'inedita Pfister Comet S2, che verrà aggiunta la prossima settimana. In cima allo Slamtruck potete trovare anche un Veicolo Trofeo a marchio LS Customs tutto da conquistare: questa settimana c'è la scottante Annis Remus, che sarà vostra se riuscirete a posizionarvi tra i primi tre in una serie di gare clandestine per tre giorni di fila tra oggi e il 27 luglio.

Maibatsu Penumbra FF: 30% di sconto

Elegy Retro custom: 30% di sconto

Annis GB200: 40% di sconto

BF Club: 40% di sconto

Lampadati Michelli GT: 40% di sconto

Annis Savestra: 40% di sconto

Karin Sultan: 40% di sconto

Vapid Dominator GTX: 40% di sconto

Già che c'era, Rockstar ha anche attivato deglisu auto già presenti del gioco:Inoltre, l'Ocelot Lynx risulta essere il primo premio della ruota fortunata al Casinò Diamond.