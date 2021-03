GTA Online: maglietta gratis, ricompense doppie in Arena War e molto altro

È già tempo di un nuovo aggiornamento per GTA Online: questa settimana i criminali virtuali di Los Santos possono aspettarsi ricompense doppie in Arena War, bonus in Caccia al Rhino e missioni per Veicoli Speciali, e altro ancora.

La serie di sfide di Arena War frutta ricompense doppie (in GTA$, RP e Punti Arena) a ogni partecipante, in ogni modalità, da Pallabomba ad All'ultimo rottame. Questa settimana, inoltre, chi possiede un’officina dell’Arena può aggiungere gratis a ogni veicolo dell’Arena il salto verticale.

Ricompense doppie in Caccia al Rhino

In Caccia al Rhino, i cacciatori a bordo di veicoli fuoristrada sono armati solo di ingegno e bombe adesive; le prede, invece, godono della protezione fornita dal carro armato e devono sopravvivere per tre minuti. Non importa chi sia il vincitore, entrambe le fazioni ricevono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

GTA$ e RP doppi nelle missioni per veicoli speciali

Chi ha già completato una serie di missioni di Esportazione veicoli può diversificare i suoi introiti usando il computer Securoserv nel proprio ufficio per accettare missioni per veicoli speciali. Completale per avere GTA$ e RP doppi fino al 24 marzo.

Sblocca la maglietta Brute Heavy Duty

Chi giocherà a GTA Online questa settimana riceverà una maglietta Brute Heavy Duty (visibile in basso), perfetta per mostrare a tutti quanto ci teniamo a inquinare il pianeta.

Il primo premio della settimana: Pfister Comet SR

Fai un salto nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Pfister Comet SR, una sportiva fatta di adrenalina e di fibra di carbonio.

Sconti

Se a furia di parlare di gas di scarico non vedi l’ora di respirarli, sarai felice di sapere che questa settimana hai a disposizione molti modi per risparmiare sugli articoli legati ad Arena War. Goditi una serie di sconti su officine e miglioramenti per l’Arena e su molti veicoli super performanti. Di seguito trovi la lista completa.

Migliorie e modifiche per l'officina dell'Arena: -30%

Armi, blindature, turbo e carrozzerie per i veicoli dell'Arena: -30%

Annis ZR380 dell'Arena (tutti gli stili): -30%

Western Deathbike dell'Arena: -30%

Salto Verticale Per I Veicoli Dell'Arena: gratis

HVY Scarab Dell’Arena: -30%

Bravado Sasquatch Dell’Arena: -30%

Vapid Slamvan Dell’Arena: -30%

Declasse Impaler Dell’Arena: -30%

Declasse Tulip: -40%

Benefactor Schlagen GT: -40%

Schyster Deviant: -40%

Dinghy Armato: -40%

Mammoth Squaddie: -40%

Bonus e vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano l’elicottero Sparrow e il sommergibile Kraken Avisa (35% di sconto) e il velivolo anfibio Seabreeze (80% di sconto).