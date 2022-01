GTA Online, una nuova mappa è in arrivo? Lo suggerisce un insider

Sembra che GTA Online si stia preparando ad ospitare una nuova mappa, almeno stando a quanto suggerito dal leaker Matheusvictorbr, molto attivo quando si tratta della serie Rockstar Games e che aveva già parlato di un possibile ulteriore rinvio per GTA 5 su PS5 e Xbox Series X/S.

“I piani di Rockstar prevedevano il lancio di una versione standalone di GTA Online per il 2021. Ma con la continua crescita ed evoluzione di GTA Online si è reso necessario avere un motore grafico che possa reggere con precisione la costante espansione futura", spiega l'insider, che aggiunge: "Dato che stanno facendo un riadattamento, come già avevo detto un po’ di tempo fa Rockstar Games sta preparando tre grandissime novità per GTA Online. Non posso dire molto, ma preparate i bagagli”.

Quest’ultima affermazione è stata interpretata da molti come la possibilità che una nuova mappa, magari ambientata addirittura in una nuova ambientazione, possa essere in arrivo nel popolarissimo titolo online. Al solito, però, si tratta di semplici speculazioni frutto della reinterpretazione delle parole di Matheusvictorbr. Rockstar al momento non ha fornito indizi sul futuro di GTA Online, e si resta in attesa di scoprire se davvero o no GTA Online riceverà altre espansioni in stile The Contract nel 2022, dopo il grande successo ottenuto da quest'ultima.