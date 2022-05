GTA Online e marchi reali: Take Two non è convinta, la scelta a Rockstar

Con il lancio di Grand Theft Auto VI che sembra ancora lontano - nonostante l'annuncio ufficiale del titolo -, il team di Take-Two sembra essere intenzionato a supportare Grand Theft Auto: Online ancora a lungo.

All'interno della declinazione multiplayer di GTA V, tuttavia, sono tradizionalmente mancate grandi collaborazioni e partnership con altri marchi, su modello di titoli quali Fortnite: Battaglia Reale, Roblox o Fall Guys: Ultimate Knockout. Una circostanza che il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha di recente commentato.

Nel corso di un'intervista concessa a margine della presentazione dei risultati finanziari della compagnia, il dirigente ha in particolare posto l'accento sulla difficoltà nell'identificare marchi reali in grado di adattarsi al mondo di fantasia di GTA Online. "Ci sono altri titoli che sono molto adatti ad accogliere brand e ad includere anche pubblicità dirette. - ha proseguito il CEO - NBA è uno di questi, PGA è un altro". L'inclusione di questo tipo di collaborazioni, ha inoltre evidenziato Strauss Zelnick, è una tematica che Take Two non affronta direttamente, lasciando libertà creativa su questo fronte a Rockstar Games.



Con la conclusione dell'anno fiscale, il colosso del videogioco ha festeggiato gli ottimi risultati dell'abbonamento Plus di GTA: Online, che ha fatto registrare un'ottima partenza negli ultimi mesi.