GTA Online: un mare di bonus tra Viaggi Sballati e Contratti Confidenziali

Dopo il terrificante evento di Halloween di GTA Online, la dimensione multiplayer di Grand Theft Auto V offre tanti bonus e incentivi agli esploratori di Los Santos che parteciperanno alle nuove 'attività in vista' della settimana.

L'ennesima sfida che il team di Rockstar Games lancia ai fan di GTA Online sprona gli utenti a cimentarsi nelle attività legate ai Viaggi Sballati e ai Contratti Confidenziali per accedere al consueto quantitativo di RP e GTA$ doppi dei bonus settimanali.

Partecipando a queste attività, i giocatori potranno vivere esperienze extra-corporre indotte da 'sostanze del tutto naturali', mentre Lamar e Franklin si premureranno di espandere l'impero della LD Organics. Starà quindi a noi riunire la mitica coppia e affrontare i Viaggi Sballati accedendo all'apposita lobby su iFruit.

Da qui ai prossimi giorni, GTA Online proporrà inoltre dei bonus di GTA$ e Punti RP doppi per premiare gli sforzi compiuti dagli utenti che si impegneranno a portare a termine i Contratti Confidenziali per conto dell'Agenzia, scoprendo così le attività illecite proposte da Franklin. Ma non è tutto.

Per festeggiare il Giorno dei Morti, Rockstar invita tutti gli appassionati di GTA Online a riscattare gratuitamente le maschere Calaca in versione Reale, Romantica e Floreale, per poi cimentarsi nelle attività di Velocità Esplosiva (Remix) per ottenere ricompense triple e altri bonus.