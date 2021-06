GTA Online, Max Payne 3 e L.A. Noire: Rockstar chiude i server su PS3 e Xbox 360

Con un messaggio condiviso sui propri profili social, i rappresentanti di Rockstar Games annunciano la data di chiusura dei server multiplayer e delle funzionalità in rete su PlayStation 3 e Xbox 360 di L.A. Noire, Max Payne 3 e, soprattutto di GTA Online.

La conclusione del supporto ufficiale delle modalità online e di tutte le funzionalità in rete delle versioni PS3 e X360 dei tre kolossal citati avverrà nei prossimi mesi. In base a quanto illustrato dal Supporto di Rockstar, la conclusione dei servizi multiplater delle versioni PlayStation 3 e Xbox 360 di GTA V, Max Payne 3 e L.A. Noire avverrà in due fasi distinte per concludersi definitivamente entro la fine dell'anno.

GTA Online

16 settembre - le carte di credito ingame Shark non saranno più in vendita su PS3 e Xbox 360

16 dicembre - tutti i servizi di GTA Online su PS3 e X360, dalle modalità multiplayer alle funzioni di monitoraggio delle statistiche del Social Club di Rockstar, cesseranno di funzionare

L.A. Noire

16 settembre - tutte le funzioni di monitoraggio delle statistiche accessibili via web o tramite Social Club Rockstar smetteranno di funzionare su PS3 e Xbox 360

Max Payne 3

16 settembre - tutti i servizi correlati al Social Club e alla raccolta delle statistiche ingame non saranno più disponibili su PS3 e X360

Rockstar Games conferma però che ogni funzionalità di gameplay e tutti i contenuti delle modalità singleplayer dei titoli appena citati, ivi compresa la Storia di Grand Theft Auto 5, continueranno ad essere regolarmente accessibili su PS3 e Xbox 360 anche dopo le date del 16 settembre e del 16 dicembre. Le versioni PS4 e Xbox One di GTA Online, quindi, non saranno interessate da questo shutdown dei server. A chi ci segue, ricordiamo infine che le versioni PS5 e Xbox Series X/S di GTA Online saranno disponibili dall'11 novembre 2021.