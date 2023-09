GTA Online: il mercato nero di San Andreas è più florido che mai con i nuovi bonus

Le celebrazioni per i 10 anni di GTA 5 e GTA Online proseguono con le nuove iniziative promozionali e attività lanciate da Rockstar Games per coinvolgere tutti coloro che si cimentano nelle attività del comparto multiplayer di Grand Theft Auto V.

Da qui ai prossimi giorni, gli esploratori di Los Santos potranno accedere a ricompense doppie nelle attività Hasta la Vista, oltre a una maglietta gratuita per il festival lunare e a tanti altri bonus. I Dirigenti, ad esempio, otterranno da Lupe il doppio delle casse per i carichi speciali, mentre i Centauri vedranno crescere i propri affari con la velocità di produzione raddoppiata in tutti gli stabilimenti.

I festeggiamenti per il decimo anniversario di GTA 5 e GTA Online coinvolgeranno anche i proprietari di bunker e del night club, con scorte e prodotti del magazzino centrale raddoppiati al completamento di ogni attività.

La Grande R sprona i fan di GTA Online a partecipare alla festa per il decennale di Grand Theft Auto V e del suo comparto multigiocatore attraverso uno sconto del 40% per tutte le modifiche e migliorie di uffici, bunker, clubhouse e night club, una promozione che s'aggiunge a quella per le modifiche legate all'Assalto a Cayo Perico.

E per non farsi mancare proprio nulla, Rockstar si ripromette di regalare un Cappello Alpino e una Maglietta Happy Moon a tutti coloro che effettueranno il login ai server di GTA Online entro il 4 ottobre per festeggiare l'Oktoberfest e il Festival Lunare.