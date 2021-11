GTA Online, al via il Mese dei Colpi: ricompense doppie ed altri bonus per i giocatori

GTA Online promette un novembre 2021 di fuoco per tutti i suoi utenti grazie al Mese dei Colpi, che garantisce ricompense doppie per tutti coloro che completeranno con successo ognuno dei cinque Colpi originali che hanno dato il via all'esperienza online collegata a Grand Theft Auto V.

Nello specifico, si tratta di Il colpo alla Fleeca, Evasione, Irruzione ai laboratori Humane, Finanziamento stupefacente e Il colpo alla Pacific Standard: completandole tutte non sono si ricevono ricompense raddoppiate, ma anche un bonus aggiuntivo di 500.000 GTA$, depositati nel conto in banca di ciascun giocatore entro il 14 novembre. Inoltre, chi finisce Il colpo alla Fleeca otterrà la livrea Circuito Fleeca per la Ubermacht Cypher entro 72 ore dall'accesso dopo il 15 novembre.

Verranno inoltre introdotti i go-kart nel Creatore di gare, la Guerriglia motorizzata compie il suo ritorno con GTA$ e RP doppi, e ci saranno bonus sulle consegne delle autofficine. Infine, gli utenti riceveranno gratis la maglietta Karin e tanti sconti nei negozi Ammu-Nation.

Ricordiamo inoltre che GTA Online celebra i 20 anni di GTA 3 con nuovi contenuti. A tal proposito, il terzo capitolo sarà incluso nella GTA Trilogy Definitive Edition in arrivo in formato digitale l'11 novembre 2021 e il 7 dicembre in edizione fisica. Potete leggere la nostra anteprima di GTA Trilogy Definitive Edition per scoprirne tutti i dettagli.