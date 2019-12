Colpo al Casinò Diamond di GTA Online: missioni, sala giochi, veicoli e tutte le novità

A partire da oggi è disponibile il colpo al Casinò Diamond in GTA Online, definito da Rockstar Games come "il colpo più sofisticato e audace che Los Santos abbia mai visto".

Il Casinò e Resort Diamond si trova attualmente sotto la cattiva gestione dei Duggan, e Georgina Cheng, la vicepresidente della Cheng Holdings, è determinata a colpirli nel modo peggiore: irrompere nel caveau di massima sicurezza del Diamond e svaligiarlo. Per pianificare un colpo di tale portata avete a disposizione un quartiere generale, che il genio del crimine socialmente disadattato Lester Crest ha nascosto all'interno di una Sala Giochi. Qui, per ambientarvi, potrete giocare a 12 differenti titoli:

Badlands Revenge II

The Wizard's Ruin

Race & Chase - Street Legal

Race & Chase - Crotch Rockets

Race & Chase - Get Truckin'

Space Monkey 3: Bananas Gone Bad

Shiny Wasabi Kitty Claw

Chiromante - Madame Nazar

Test di affinità - The Love Professor

Defender of the Faith (classico di Degenatron)

Monkey's Paradise (classico di Degenatron)

Penetrator (classico di Degenatron)

La pianificazione del colpo avviene nel seminterrato, dal quale si possono avviare le missioni preliminari per raccogliere informazioni ed effettuare sopralluoghi. Qui è anche possibile custodire i veicoli per la fuga e l'attrezzatura. Il Colpo al Casinò Diamond offre tre approcci iniziali ben distinti per portare a termine il lavoro e una grande varietà di modi per raggiungere l'obiettivo.

Potete scegliere l'approccio Nell'ombra per entrare senza farvi scoprire e cercare di uscire con il bottino prima che se ne rendano conto, oppure scegliere di ricorrere all'arte del sotterfugio con L'imbroglio mascherandovi da addetti alla manutenzione, disinfestatori o altro. Infine, potete anche irrompere ad armi spianate con l'approccio Aggressivo, preparandovi ad affrontare orde di guardie armate. Per ogni approccio, avrete a disposizione una serie di scelte per decidere come completare ogni singola fase del colpo. E se la furtività o l'inganno dovessero rivelarsi infruttuose, potrete comunque completare la missione adattandovi agli imprevisti e facendovi largo con la forza fino all'uscita con le vite rimanenti.

Il nuovo aggiornamento ha anche segnato il debutto della nuova stazione radio iFruit (disponibile anche in Grand Theft Auto 5) e di sei nuove auto: Karin Everon, Lampadati Komoda, Maxwell Asbo, Maxwell Vagrant, Vapid Retinue Mk II e il lussuosissimo SUV Übermacht, il Rebla GTS. In città sono inoltre comparsi dei disturbatori di frequenza: distruggeteli tutti per ottenere una ricompensa e convincere un hacker esperto a schierarsi dalla vostra parte. Infine, segnaliamo la comparsa di un nuovo indizio sul misterioso Squartatore di Los Santos: pare che commetta i suoi omicidi con un revolver Duke Navy vintage...