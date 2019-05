GTA Online: tutte le missioni di Sopravvivenza forniscono GTA$ tripli!

Questa settimana tuffati in GTA Online e ottieni GTA$ tripli in tutte le missioni Sopravvivenza fino all'8 maggio. Fai squadra in una delle 9 mappe Sopravvivenza disponibili nel menu Attività e cerca di spazzare via 10 ondate di nemici cambiando armamento a ogni round. Sopravvivi ai 10 round e ottieni ricompense ogni volta che ne completi uno.

Tre nuove missioni di recupero della Premium Deluxe

Oggi sono state aggiunte in GTA Online tre nuove missioni di recupero della Premium Deluxe di Simeon Yetarian. Aiuta il signor Yetarian a recuperare dei veicoli speciali e a restituirli ai loro "legittimi" proprietari. Otterrai GTA$ e RP doppi in tutte le missioni di recupero della Premium Deluxe:

GTA Today - Simeon ha un cliente con un elenco molto specifico, ma non può allontanarsi per molto dalle acque internazionali. Necessita di una squadra esperta e pronta a ricorrere a tecniche di recupero aggressive. Recupera veicoli speciali a Los Santos e consegnali al porto prima che parta la spedizione.

- Simeon ha un cliente con un elenco molto specifico, ma non può allontanarsi per molto dalle acque internazionali. Necessita di una squadra esperta e pronta a ricorrere a tecniche di recupero aggressive. Recupera veicoli speciali a Los Santos e consegnali al porto prima che parta la spedizione. Do You Even Lift? - Durante una passeggiata a Rockford Hills, Simeon ha notato delle meravigliose auto all'esterno di case disabitate. Una persona senza scrupoli potrebbe prelevarle dall'alto senza far scattare l'allarme. Procurati un Cargobob e salva quelle povere auto dal loro stato di abbandono.

- Durante una passeggiata a Rockford Hills, Simeon ha notato delle meravigliose auto all'esterno di case disabitate. Una persona senza scrupoli potrebbe prelevarle dall'alto senza far scattare l'allarme. Procurati un Cargobob e salva quelle povere auto dal loro stato di abbandono. RV Nearly There? - Quando un MTL Brickade in edizione limitata sparisce durante il trasporto verso Los Santos, Simeon lo viene a sapere. E quando, poco dopo, un autosalone da quattro soldi di Sandy Shores ne acquisisce misteriosamente uno, viene a sapere anche quello. Recati lì e recupera quel meraviglioso veicolo a qualsiasi costo.

Bonus per biker

Mentre la resa dei tuoi stabilimenti dell'MC incrementa grazie al bonus del 25% sulla velocità di produzione, ottieni GTA$ e RP doppi con il tuo MC in tutti gli Incarichi e le Sfide dell'MC. Inoltre, ogni sala riunioni della clubhouse permette l'accesso alle commissioni della clubhouse, una serie di missioni ad alto rischio che richiedono la forza di un MC per essere completate. Porta a termine queste commissioni per ottenere ricompense doppie fino all'8 maggio.

Bonus settimanali

Gioca a GTA Online quando vuoi durante questa settimana per sbloccare due magliette da motociclista: la maglietta Nagasaki stella rossa e la maglietta logo Steel Horse.

Sconti per biker e altro

Sfrutta gli sconti fino al 40% sugli stabilimenti di Centauri, i relativi miglioramenti e altro, validi fino all'8 maggio:

Stabilimenti di Centauri – 40% di sconto

Miglioramenti per gli stabilimenti di Centauri – 40% di sconto

Ristrutturazioni e aggiunte delle clubhouse – 40% di sconto

Officina della clubhouse – 40% di sconto

Western Gargoyle – 30% di sconto

Abbigliamento e tatuaggi di Centauri – 30% di sconto

Questa settimana ci sono diversi veicoli di lusso in offerta, tra cui la Dewbauchee Vagner e la Nagasaki Shotaro (acquistabile dopo aver completato un round di Scia mortale):

Nagasaki Shotaro – 40% di sconto

Pegassi Oppressor – 40% di sconto

Pegassi Tezeract – 40% di sconto

Pegassi Vortex – 40% di sconto

Dewbauchee Vagner – 30% di sconto

Truffade Nero – 30% di sconto

Modifica in Annis Elegy Retro custom - 30% di sconto

Annis Savestra – 30% di sconto

Gare premium

Puoi avviare le gare premium dall'app "Partita veloce" del telefono o dal cerchio giallo a Legion Square. Iscriviti con 20.000 GTA$ e gareggia per il primo posto contro altri sette piloti. Il primo classificato vincerà 100.000 GTA$, il secondo 30.000 GTA$ e il terzo 20.000 GTA$.

2 maggio: All'ippodromo (solo per fuoristrada)

3-6 maggio: Senora Freeway (solo per supercar)

7-8 maggio: Usa la forza (solo per muscle car)

Per maggiori informazioni sui bonus di GTA Online, visita la pagina degli eventi del Social Club.