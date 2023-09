GTA Online: tanti 'bonus da capogiro' in vista dell'evento per i 10 anni di GTA 5

Dopo aver spronato i giocatori di Red Dead Online a completare le sfide Bounty Hunter, Rockstar invita tutti gli esploratori di Los Santos a partecipare alle missioni di vendita del Laboratorio di Acidi di GTA Online per ricevere tanti bonus ingame.

A partire da questa settimana, le strade di Southern San Andreas vengono inondate di sostanze chimiche per colpa delle attività criminali portate avanti dai Fooliganz e da chi vorrà aiutarli ad assuefare il mondo scaricando scorte di potenti psichedelici, consegnando pacchi di acidi ai clienti, organizzando consegne 'discrete' e seminando la polizia nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi.

Chi si cimenterà in queste sfide potrà ricevere un bonus doppio di GTA$ e punti esperienza: per tutte le attività connesse al Laboratorio di acidi è inoltre previsto uno sconto del 40% sulle migliorie del laboratorio e per l'acquisto del veicolo di servizio MTL Brickade 6x6 presso il Warstock Cache & Carry.

Sono inoltre previsti GTA$ doppi rapinando i furgoni blindati e ricompense doppie nei salti col paracadute Junk Energy: i giocatori di GTA Online avranno poi modo di partecipare a un evento speciale per i 10 anni di Grand Theft Auto 5 e ricevere nuovi oggetti collezionabili, l'auto sportiva Bravado Hotring Hellfire e altri bonus. Nel frattempo, i giocatori potranno acquisire il 200% di GTA$ e punti RP con le sfide di Arena War e Guerriglia motorizzata.