GTA Online: la mod per PC dedicata a Thanos è disponibile per il download

Recentemente, in Rete, sono spuntate immagini di una nuova mod per GTA Online dedicata Thanos il Titano, il villain di Avengers: infinity War dei Marvel Studios. A partire da oggi è disponibile al download su PC.

La mod che introduce il folle Thanos in GTA Online è stata creata dall'utente JulioNiB e permette ai giocatori di sfruttare le potenti Gemme incastonate nel Guanto dell'Infinito che l'antagonista sfoggia nell'ultimo cinecomic dedicato agli Avengers: nei panni del Titano è possibile anche creare portali con la Gemma dello Spazio o tramutare oggetti in rocce, animali o acqua grazie alla Gemma della Realtà.

Esattamente come nel film del fratelli Russo, inoltre, i giocatori potranno sfruttare l'unione congiunta delle Gemme dello Spazio e del Potere per lanciare enormi meteoriti e radere al suolo l'area circostante o finanche rallentare il tempo, creare buchi neri e sottrarre l'anima dal corpo di una persona... compresa la possibilità di cancellare la popolazione con uno schiocco di dita.

Cliccando sul seguente link potrete scaricare la mod per la versione PC di GTA Online. In basso, invece, trovate una guida fornita dal modder per utilizzare al meglio tutti gli asset di Thanos:

Ctrl+N: mostra il menù della mod

Tasto sinistro del mouse: Attacchi speciali

R: Attacchi base in mischia

R (mentre si atterra): Attacco con la Gemma del Potere (Ground smash)

E: Tenere premuto per mostrare la selezione dei poteri, premere una volta per passare da un potere all'altro

T: Apre portali per teletrasportarsi verso una posizione designata

Q: Afferra/lascia un obiettivo, tenere premuto per afferrare con la telecinesi

Shift: Sprint

Barra spazio: Salto

Doppio click con il tasto destro del mouse: Attiva/disattiva il blocco del tempo

Giocherete nei panni di Thanos in GTA Online? Se siete fan dei film Marvel, non potrete lasciarvi scappare un'occasione simile.