GTA Online: modalità competizione Running Back (Remix), sconti, bonus e altro ancora

La modalità competizione con la piccola Panto più ambiziosa di sempre è tornata in GTA Online, giusto in tempo per l’inizio della stagione del football americano!

L’obiettivo di Running Back (Remix) rimane quello di raggiungere la meta, ma ora la piccola utilitaria sarà sia affiancata, sia contrapposta, da una flotta di Tezeract, degne compagne di squadra ma anche dure avversarie da battere. Questo scontro ispirato al football ti assicurerà il massimo dell’adrenalina e della competizione!

Affronta uno dei 7 nuovi tracciati di Running Back (Remix) per ottenere GTA$ e RP doppi da oggi al 1 ottobre. Gioca a GTA Online fino al 24 settembre per sbloccare la livrea Monete Santo Capra per l’HVY Menacer e l’Oppressor Mk II.

Bonus Night Club

I GTA$ e RP doppi in Running Back (Remix) non ti bastano? I proprietari di night club potranno approfittare del raddoppio della popolarità guadagnata con gli ospiti che balleranno nel loro locale fino al 24 settembre.

In più, se questa settimana hai voglia di negoziare degli incarichi illeciti, potrai approfittare di un aumento della velocità del 25% sulla produzione dei magazzini centrali dei night club e degli stabilimenti di Centauri.

Sconti su proprietà, auto di lusso e veicoli armati

Questa settimana i concessionari di San Andreas offrono sconti da urlo su tutto, dalla Declasse Scramjet con propulsione a razzo alla Buckingham Akula. Anche Maze Bank Foreclosures non è da meno, e offre sconti fino al 40% su una selezione di proprietà:

Warstock Cache & Carry

Declasse Scramjet: -30% di sconto

Buckingham Akula: -40% di sconto

TM-02 Khanjali: -40% di sconto

Motrici del COM: -40% di sconto

Mammoth Avenger: -40% di sconto

HVY Insurgent pick-up: -40% di sconto

Legendary Motorsport

Pegassi Zentorno: -40% di sconto

Pegassi Tempesta: -40% di sconto

Southern San Andreas Super Autos

Karin Kuruma blindata: -40% di sconto

Ubermacht Sentinel Classic: -30% di sconto

Maze Bank Foreclosures

Basi operative: -30% di sconto

Hangar: -30% di sconto

Bunker: -30% di sconto

Magazzini per carichi speciali: -40% di sconto

Stabilimenti di Centauri: -40% di sconto

Per i veicoli con due opzioni di prezzo differenti, lo sconto verrà applicato sia al prezzo normale che a quello speciale.