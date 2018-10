GTA Online: la modalità Sumo (Remix) è ora disponibile assieme a tanti sconti e bonus

Potresti anche essere riuscito a ergerti come re del ring nella classica modalità Competizione Sumo, ma se pensi di poter tornare in scioltezza alle tue vecchie abitudini, forse ti ricrederai.

È ora di liberarti del tuo istinto territoriale in Sumo (Remix), ora disponibile in GTA Online. La zona di sicurezza, l'unico modo per evitare di andare a fuoco, ora si sposta e si restringe ogni volta che il tempo scade. Inoltre, ampie porzioni del tracciato potrebbero sparire senza preavviso. Una carneficina senza precedenti. Affronta una delle 7 nuove arene personalizzate di Sumo (Remix) fino al 15 ottobre per ottenere GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi

Oltre alle ricompense doppie in Sumo (Remix), le Attività dei clienti accessibili dal Terrorbyte e le Lotte tra business continueranno a elargire GTA$ e RP doppi fino all'8 ottobre.

Gioca per sbloccare

Entra in GTA Online un giorno qualsiasi di questa settimana e dichiara il tuo amore per armi e veicoli militarizzati di alta qualità sbloccando le magliette Ammu-Nation bianca e Warstock gialla.

Sconti su proprietà

Se hai intenzione di costruire il tuo impero criminale sin dalle fondamenta o di espandere le tue operazioni in nuovi mercati, approfitta degli sconti fino al 50% su tutte le attività commerciali fino all'8 ottobre:

Night club – 25% di sconto

Hangar – 40% di sconto

Officina dell'hangar – 40% di sconto

Bunker – 40% di sconto

Uffici – 50% di sconto

Garage degli uffici – 30% di sconto

Clubhouse di Centauri - 50% di sconto

Sconti su vestiti e tatuaggi

Diciamocelo, il tuo valore dipende solo del parere dei tuoi pari. Scatena l'invidia di tutti i tuoi amici di Lifeinvader sfoggiando l'abbigliamento più elegante e i tatuaggi migliori evitando di finire sul lastrico:

Abbigliamento di Contrabbandieri – 30% di sconto

Abbigliamento de Il colpo dell'apocalisse – 30% di sconto

Tatuaggi di Import/Export – 30% di sconto

Tatuaggi di Centauri – 30% di sconto

Sconti su auto e velivoli di lusso selezionati

Illumina Vinewood Boulevard con la Nagasaki Shotaro o immergiti nelle profondità del Pacifico a bordo dell'Ocelot Stromberg grazie agli sconti fino al 40% su una selezione di veicoli armati e di lusso da Legendary Motorsport e Warstock Cache & Carry:

Nagasaki Shotaro - 40% di sconto

Ocelot Penetrator – 40% di sconto

Pegassi Infernus Classic – 40% di sconto

Ocelot Stromberg – 30% di sconto

Overflod Entity XXR – 30% di sconto

Coil Raiden – 30% di sconto

Vapid Flash GT – 30% di sconto

Vapid Caracara – 30% di sconto

BF Ramp Buggy – 40% di sconto

JoBuilt Phantom Wedge – 40% di sconto

HVY Menacer – 25% di sconto

Bravado Half-track – 40% di sconto

HVY Chernobog – 30% di sconto

Centro Operativo Mobile – 30% di sconto

Se hai un debole per il combattimento aereo, approfitta degli sconti fino al 40% su una selezione di velivoli armati fino all'8 ottobre:

V-65 Molotok – 40% di sconto

RM-10 Bombushka – 40% di sconto

FH-1 Hunter – 40% di sconto

Mammoth Thruster – 30% di sconto

Mammoth Avenger – 30% di sconto

Per i veicoli con due opzioni di prezzo differenti, lo sconto verrà applicato sia al prezzo normale che a quello speciale.