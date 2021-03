GTA Online: motociclisti, a raccolta! Ci sono tante giacche gratis per voi

In GTA Online è appena cominciata una settimana davvero speciale per tutti i motociclisti, che possono aspettarsi tanti bonus e anche dei regali.

I centauri sono tutti invitati a entrare in un motorcycle club per rimpolpare il loro portafogli completando le Commissioni della Clubhouse, le Sfide e gli Incarichi dell’MC, che fruttano GTA$ e RP doppi fino al 31 marzo. Gli amanti delle scie luminose della Nagasaki Shotaro saranno inoltre felici di sapere che anche le ricompense di Scie mortali sono raddoppiate. Rockstar Games sa benissimo che il look è importante per ogni motociclista, pertanto ha messo a disposizione un'ampia varietà di giacche da biker gratis presso tutti i negozi di abbigliamento. Tutti coloro che accederanno entro il 31 marzo riceveranno inoltre anche la felpa Principe nera in regalo.

Segnaliamo che questa settimana le guardie e gli associati di una squadra di sicurezza di un’organizzazione riceveranno un salario doppio, e che sono disponibili degli sconti sulle Clubhouse dell’MC e sulle loro migliorie e modifiche, oltre che su una selezione di moto, veicoli a tre ruote e altri mezzi di trasporto (fino al 40% di sconto).

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. In aggiunta, i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano l’elicottero Sparrow e il sommergibile Kraken Avisa (35% di sconto) e il velivolo anfibio Seabreeze (80% di sconto).

Intanto, Rockstar Games sta cercando degli esperti di anti-cheat per GTA Online e Red Dead Online.