GTA Online: il Nagasaki Ultralight è gratis per tutti gli utenti

Rockstar Games ha appena dato il via alla Pilot Week di Grand Theft Auto Online, ovvero un'intera settimana dedicata a tutti gli amanti dei velivoli. Nel corso dei prossimi giorni non solo sarà possibili approfittare di una serie di bonus perfetti per tutti i piloti, ma verrà anche messo a disposizione di tutti il Nagasaki Ultralight.

Per riscattare il velivolo non dovete far altro che accedere con il vostro smartphone al sito Elitás Travel e procedere all'acquisto del prodotto, il quale vi costerà zero dollari. In aggiunta a questo gradito regalo, sarà possibile ottenere il triplo dei Punti Esperienza e dei GTA$ completando le missioni Scorte al volo, invece le vendite di carichi aerei e la Scuola di volo vi ricompenseranno con il doppio di RP e denaro.

Ecco di seguito tutti i veicoli in vendita ad un prezzo scontato per tutta la settimana:

Nagasaki Ultralight – GRATIS

LF-22 Starling – 40% di sconto

Western Rogue – 40% di sconto

RM-10 Bombushka – 40% di sconto

Pegassi Osiris – 30% di sconto

Coil Rocket Voltic – 30% di sconto

Declasse Scramjet – 30% di sconto

Per i prossimi giorni potrete anche provare la fortuna al Casino Diamond, dove la nuova Dewbauchee Vagner è tra i premi in palio.

Vi ricordiamo che se siete giocatori PlayStation 4 con un abbonamento a PlayStation Plus attivo, vi basterà effettuare il login ai server di gioco una volta ogni 30 giorni fino all'uscita della versione PlayStation 5 di GTA Online per ricevere gratuitamente 1 milione di dollari al mese.

Sapevate che solo di recente Rockstar ha detto basta ai cheat per i soldi infiniti e l'invincibilità in GTA Online?