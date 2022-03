GTA Online Next-Gen: come funziona la nuova modalità Selezione Carriera?

Ad una settimana esatta dall'atteso lancio fissato per il 15 marzo 2022, Rockstar Games ha finalmente svelato i prezzi di Grand Theft Auto 5 e GTA Online stand-alone per PS5 e Xbox Series X|S e dato ufficialmente il via al pre-caricamento. Contestualmente, ne ha anche approfittato per illustrare il funzionamento della nuova Selezione Carriera.

Selezione Carriera è una nuova modalità di GTA Online pensata per chi vuole ripristinare il proprio personaggio e ricominciare con il piede giusto nel mondo criminale di Southern San Andreas. Grazie ad essa, all'inizio della partita è possibile scegliere tra i percorsi di carriera più popolari di GTA Online, ossia Biker, Dirigente, Manager di night club e Trafficante d'armi, e ricevere ben 4.000.000 di GTA$ per acquistare tutto ciò che serve. Successivamente, chiunque lo vorrà potrà anche espandersi e cimentarsi in carriere differenti.

Dopo aver selezionato una carriera, i 4.000.000 di GTA$ possono essere impiegati per acquistare articoli essenziali tra una vasta gamma di proprietà, veicoli e armi. È possibile scegliere tra quelli basilari, come una proprietà senza modifiche o miglioramenti, in aggiunta a un’arma e a un veicolo, oppure optare per proprietà già modificate e personalizzate, veicoli di lusso e abbastanza armi per riempire l'armadietto. Chiunque sarà libero di spendere il bonus come meglio crede.