GTA Online nextgen: contenuti esclusivi in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X

A margine dell'ultimo resoconto finanziario di Rockstar Games con l'annuncio delle 135 milioni di copie vendute da GTA 5, i vertici di Take Two hanno confermato le voci di corridoio sulla presenza di contenuti inediti per la versione nextgen di GTA Online.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il presidente di Take Two Karl Slatoff ha promesso infatti che la prossima versione di GTA Online per PC, PS5 e Xbox Series X vanterà "contenuti aggiuntivi esclusivi", senza però entrare nel dettaglio e specificare la natura di questi contenuti.

Le dichiarazioni condivise dal boss di Take Two s'accompagnano alle informazioni snocciolate da Sony a margine dell'ultimo evento sui giochi PS5 dell'11 giugno scorso: in quell'occasione, il colosso tecnologico giapponese riferì infatti che GTA 5 sarebbe approdato su PlayStation 5 con "una varietà di miglioramenti tecnici" che lo renderanno "più reattivo e bello che mai". Con le ultime parole pronunciate da Slatoff, quindi, viene finalmente confermata anche l'aggiunta di ulteriori contenuti insieme all'evoluzione grafica della campagna singleplayer e del modulo multiplayer.

L'uscita di Grand Theft Auto 5 per sistemi nextgen (e dell'update per la versione PC) è prevista per la seconda metà del 2021, con la possibilità di scaricare gratis GTA Online su PS5 per un periodo di tempo limitato (nella fattispecie, per i tre mesi successivi al lancio).