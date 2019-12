GTA Online non smette di espandersi: ecco il trailer di lancio di Colpo al Casinò Diamond

Mentre impazzano i leak sull'annuncio di GTA 6 ai Game Awards, Rockstar Games prosegue nella sua opera di miglioramento costante dell'esperienza di gioco di GTA Online e sugella il lancio dell'ultimo update con il trailer di Colpo al Casinò Diamond, l'ultima attività dedicata al comparto multiplayer di GTA V.

La nuova missione confezionata dai ragazzi della Grande R consiste nell'organizzare un furto in grande stile nel Casinò e Resort Diamond per vendicarci della famiglia Duggan sottraendo quanto più denaro possibile dal caveau del Diamond.

Proprio come accaduto in passato, anche stavolta il colpo sarà strutturato in più fasi per consentire ai singoli membri del gruppo di organizzarsi in vista del "gran finale", rappresentato appunto dalla rapina vera e propria e dalla rocambolesca fuga dalle forze dell'ordine (e dagli sgherri al soldo dei gestori del Diamond) che ne conseguirà. Gli utenti che vorranno cimentarsi in questa sfida di alto livello dovranno pianificare ogni singola mossa, scegliendo con attenzione il metodo da utilizzare per raggiungere il proprio scopo e la strategia da attuare coordinandosi in multiplayer con gli altri membri della banda.

Il Colpo al Casinò Diamond è il piatto forte dell'aggiornamento di GTA Online pianificato da Rockstar per la giornata di oggi, giovedì 12 dicembre, su PC, PS4 e Xbox One. Qualora foste interessati a partecipare a questa missione, sulle pagine di Everyeye.it trovate una guida per avviare il Colpo al Casinò Diamond.