GTA Online: vita notturna questa settimana, ricompense doppie e triple nei night club

Se puntiamo a fare affari d’oro questa settimana in GTA Online, il nostro night club è la scelta giusta. Non solo guadagneremo il doppio dalle vendite dei nostri prodotti, ma avremo anche più popolarità e più entrate giornaliere dalla gestione del nostro locale.

Dopo la scorsa settimana dedicata alle due ruote, se non ci siamo ancora avventurati nell'After Hours, potremo acquistare un night club e personalizzarlo con uno sconto del 40%. A tal proposito, se vogliamo ricevere il cappellino Maisonette, ci basterà fare tre cose: comprare un night club, completare una missione per gestirlo e divertirci a ballare per cinque minuti nel nostro locale.

Le missioni di vendita del night club, inoltre, prevedono GTA$ e RP doppi questa settimana. Potremo beneficiare anche di popolarità doppia e entrate quotidiane triple. Per aumentare le nostre entrate giornaliere, dovremo lavorare sulla reputazione del nostro night club.

Ancora, non lasciamoci sfuggire la livrea Fiamme appuntite per la Vapid Clique Wagon, che potremo ottenere completando una missione di gestione del night club e una missione di rifornimento del night club. Come ogni settimana su GTA Online, inoltre, diamo un'occhiata anche agli sconti disponibili.

Infine, facciamo una visita all'Autosalone Premium Deluxe Motorsport per controllare tutte le novità di questa settimana e cimentiamoci nella serie di sfide dell'Arena per GTA$, RP e Punti Arena doppi.