GTA Online, Competizione al Diamond: novità e promozioni al casinò

Dopo essere stato introdotto in game grazie al sostanzioso aggiornamento Colpo al Casinò Diamond di GTA Online, il paradiso del gioco d'azzardo si riconferma il fulcro di un'ampia serie di attività.

Questa settimana, la struttura accoglie infatti una serie di contenuti dedicati alla modalità Competizione al Diamond. Tutti i partecipanti alle sfide potranno in particolare ricevere ricompense doppie in tutte le modalità della serie. Per stimolare i giocatori a prender parte alla competizione, Rockstar propone un allettante incentivo: i vincitori di qualsiasi modalità riceveranno in omaggio 250.000 GTA$!



Come ormai da tradizione, arrivano anche bonus speciali, questa volta dedicati ai boss. Per l'intera settimana, le vendite di carichi speciali frutteranno il doppio delle ricompense. Sarà inoltre particolarmente vantaggioso accettare incarichi assegnati da Gerald, con le missioni Via d'uscita che frutteranno GTA$ e RP doppi fino al 9 settembre. La nuova settimana del Diamond propone infine offerte e sconti alla sua clientela. Il bar del casinò offrirà champagne gratuito, mentre presso il negozio tutto l'abbigliamento esclusivo del Diamond potrà essere acquistato a metà prezzo. Infine, l’attico di lusso e tutte le sue personalizzazioni (colorazioni, stili, planimetrie e stanze aggiuntive) sono scontati del 30%.



In chiusura, vi ricordiamo che Grand Theft Auto 5 è pronto a cimentarsi con la next gen, con contenuti esclusivi di GTA Online attesi su PS5, Xbox Series X e PC.