GTA Online: nuova modalità Piede in Fallo e sconti sui veicoli

La nuovissima modalità Piede in Fallo di GTA Online è l'ultima, sanguinosa moda a Los Santos: i partecipanti, divisi in squadre armate fino ai denti, competono su una piattaforma sospesa sopra il Pacifico che diventa sempre più piccola.

Ogni uccisione costringerà i tuoi nemici a rientrare in gioco nella zona rossa, una sorta di purgatorio che lascia a disposizione, a chi ci si dovesse trovare, solo pochi secondi per mettersi in salvo prima di precipitare nel vuoto. Dicono che l'importante sia cadere in piedi, ma in questa spietata modalità Competizione quello che conta è salvare la pelle, visto che chi cade in Piede in fallo precipita direttamente nell'oceano da qualche centinaio di metri d'altezza. Se non ci tieni a diventare cibo per pesci, ti converrà lottare fino all'ultimo.

Se vuoi espandere la tua flotta o il tuo arsenale, i rivenditori di San Andreas sono pronti a tentarti con una serie di offerte:

Sconti sui veicoli

Mammoth Hydra (Fonte: @Sistoska) -40% (sia sul prezzo normale che su quello speciale)

Vapid Caracara (Photo: @Emir_Takro) 25% off

Coil Cyclone (Photo: @slatz_7) 25% off

Declasse Hotring Sabre (Photo: @FlamingFedora) 25% off

Vulcar Fagaloa (Photo: @_FGOMX_) 25% off

Vapid GB200 (Photo: @BIGBOY4080362) 25% off

Lampadati Viseris (Photo: @whjones1998) 25% off

Ubermacht SC1 (Photo: @sickbiyatch) 25% off

Armi e tatuaggi

Tutte le munizioni (Mk II incluse): -25%

Tutti i fucili d'assalto: -25%

Tutti i fucili da cecchino: -25%

Tutti i fucili a pompa: -25%

Tatuaggi de Il colpo dell'apocalisse: -25%

Chi sceglierà di cimentarsi con la nuova modalità Piede in fallo otterrà GTA$ e RP doppi per tutta questa settimana, fino a lunedì 21 maggio. Per lanciarla, imposta come meta sulla mappa l'icona delle modalità Competizione in evidenza o selezionala dall'opzione relativa nella schermata di avvio. Anche i criminali della rete The Open Road e gli imprenditori del trasporto aereo di Free Trade Shipping otterranno GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita degli stabilimenti MC e GTA$ doppi nelle missioni di vendita di Contrabbandieri per tutta la settimana.

Chi si è qualificato per i GTA$ in regalo della Settimana del business dovrebbe iniziare a ricevere i suoi meritatissimi GTA$ a partire da oggi sul suo conto di gioco presso la Maze Bank. Giusto in tempo per approfittare di una succosa serie di offerte, inclusi sconti mai visti prima su nuovi veicoli. Fino al 21 maggio, i CEO otterranno il 30% di sconto sui garage per gli uffici pensati per sfoggiare i veicoli più belli senza ritegno.