è la nuova rapina di, in arrivo il prossimo 12 dicembre: un pezzo grosso della tecnologia, un membro dell'intelligence idealista, un complottista asociale e un supercomputer nevrotico sono costretti a stringere un'alleanza improbabile per salvaredalla distruzione....

Mentre nemici sconosciuti minacciano di scatenare l'apocalisse, tu e la tua squadra criminale dovrete svelare misteri tra le caotiche vie di Los Santos, sul fondo dell'oceano e perfino nelle profondità di Mount Chiliad, in un'epopea online senza precedenti.

Il Colpo dell'Apocalisse arriverà su Grand Theft Auto Online per PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo martedì 12 dicembre. Siete pronti per una nuova scorribanda?