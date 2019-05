GTA Online: nuova serie della Base Missilistica e un bonus di 250.000 GTA$

In GTA Online è partita la nuova serie della Base Missilistica, con intensi scontri competitivi nel cuore di Mount Chiliad. I CEO che possiedono degli uffici riceveranno un bel bonus, mentre tutte le missioni Contrabbandieri, le modalità Juggernaut e Caccia al Rhino offrono ricompense doppie fino al 29 maggio.

Serie della Base Missilistica

Ritorna alle ambientazioni di Rischio apocalisse con nove modalità classiche all'interno del silo missilistico, tra cui Resurrezione, Slasher, Quattro colpi e via e altre. Anche tutte le modalità ambientate all'interno della base missilistica offriranno ricompense doppie. Imposta come meta l'icona più vicina di una serie di sfide del bunker e ti ritroverai nel cuore di Mount Chiliad.

250.000 GTA$ omaggio per i proprietari di uffici

L'industria e l'impresa sono il cuore pulsante di un'economia fiorente, ecco perché tutti i proprietari di un ufficio, anche quelli che lo acquisteranno questa settimana, riceveranno un omaggio di 250.000 GTA$. Consideralo una sorta di incentivo. Te lo meriti.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di vendita di contrabbandieri

Volare con un aereo pieno di merce di contrabbando è molto rischioso, ma altrettanto redditizio. Ecco perché, per tutta la settimana, le missioni di vendita di Contrabbandieri offrono GTA$ e RP doppi.

-25% sulle casse di carico speciale

Gestire un'attività può essere difficile e a volte non si riesce a tenere il passo della domanda di mercato. Un magazzino vuoto vuol dire portafogli vuoti. Per tua fortuna, questa settimana le casse di carico speciale sono scontate del 25%. Fai una bella scorta e consegnale ai tuoi clienti, ne saranno molto soddisfatti.

GTA$ e RP doppi nelle modalità Juggernaut e Caccia al Rhino

I giocatori che affronteranno le modalità Juggernaut e Caccia al Rhino riceveranno GTA$ e RP doppi come ricompensa per il loro coraggio. In Juggernaut, l'omonima macchina da guerra sarà la tua risorsa più importante ma anche il tuo punto debole. Vinci abbattendo il Juggernaut nemico senza farti ammazzare. Quanti soldati ci vogliono per distruggere un carro armato? Con Caccia al Rhino lo scoprirai: una squadra, armata solo di bombe adesive, dovrà abbattere uno o due giocatori all'interno di un veicolo corazzato.

RP Tripli nelle sfide del poligono di tiro

La pratica rende perfetti e le armi non fanno eccezione. I giocatori che decideranno di affinare la loro mira riceveranno RP tripli su tutte le sfide del poligono di tiro, in qualsiasi Ammu-Nation o bunker posseduto dai giocatori, fino al 29 maggio.

Gioca per sbloccare la maglietta Coil USA e la maglietta Dixon Wilderness

Che c'è di meglio dei gadget? Gadget gratis, ecco cosa. Gioca in qualsiasi momento fino al 29 maggio per ottenere la maglietta Coil USA. Inoltre, a partire da domani, potrai partecipare ai festeggiamenti per la residenza transmoderna a Ibiza del DJ di GTA Online: After Hours, Dixon, con la maglietta Dixon Wilderness.

Sconti su proprietà e veicoli

Abbiamo qualcosa anche per i giocatori che vogliono risparmiare GTA$. Sconti fino al 40% su proprietà, ristrutturazioni, veicoli e altro, tra cui:

Hangar, ristrutturazioni e aggiunte – 40% di sconto

Bunker, ristrutturazioni e aggiunte – 40% di sconto

Moduli del Centro Operativo Mobile, ristrutturazioni e aggiunte – 40% di sconto

Benefactor Terrorbyte e relative ristrutturazioni e modifiche – 40% di sconto

BF Dune FAV – 30% di sconto

Tutti i velivoli di Contrabbandieri – 35% di sconto

HVY Barrage – 35% di sconto

HVY Menacer – 35% di sconto

Bravado Half-track– 35% di sconto

Declasse Tampa armata – 35% di sconto

HVY Insurgent pick-up custom – 35% di sconto

Mammoth Thruster – 35% di sconto

Ubermacht Revolter – 35% di sconto

Declasse Scramjet – 35% di sconto

Rhino – 35% di sconto

Gare premium

Puoi partecipare alle gare premium avviandole dall'app "Partita veloce" sul tuo telefono di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square. Paga 20.000 GTA$ e competi per il primo posto contro altri sette piloti. Il primo classificato vincerà 100.000 GTA$, il secondo 30.000 GTA$ e il terzo 20.000 GTA$.

23 maggio - Viaggio d'affari (solo per supercar)

Dal 24 al 27 maggio - Viaggio profetico (solo per moto)

28-29 maggio - Decollo (solo per supercar)

