GTA Online: nuove gare multiveicolo e aggiornamenti per il Creatore

Una nuova serie di opzioni creative entra nel mondo di GTA Online grazie al vasto aggiornamento per il Creatore che renderà disponibili nuovi veicoli, accessori, condizioni meteo e altro ancora.

Verrà anche aumentato il limite al numero di accessori e sarà possibile creare gare al bersaglio e percorsi sottomarini infestati di trappole, oltre a inserire checkpoint teletrasporto nelle gare multiveicolo. Se hai bisogno d'ispirazione e di qualche GTA$ extra, tuffati in una delle sette, nuovissime gare multiveicolo create da Rockstar per ottenere GTA$ e RP doppi in queste e in tutte le altre gare multiveicolo create da Rockstar fino all'11 giugno.

Guadailcanal: OK, sai far passare la tua hyperbike a velocità da urlo attraverso salti, anelli e tubi senza sforzo apparente, ma sei abbastanza abile per i Vespucci Canals? Passeggini arrugginiti, ex informatori dell'FIB, rottami di auto levitanti e quad anfibi in fiamme... A volte, gli ostacoli più comuni sono anche i più insidiosi.

Taglie forti: Non c'è niente di più esaltante che sfrecciare con un jetpack tra gli isolati del centro di Los Santos. Niente di più eccitante che trovarsi ai controlli di un bombardiere militare con ali a delta. E niente di più pericoloso per la psiche di un passaggio rapido tra le due cose.

Circuito Grotti: Quest'uragano di jetpack, macchine volanti e classiche d'epoca scatenato nel cuore di Los Santos è offerto da Grotti, la casa automobilistica italiana specializzata in supercar e poco tollerante della cattiva pubblicità. Perfino i rottami in fiamme sono di colore bianco, verde e rosso.

Senza bussola: Che strano sentirsi disorientati. Dopo aver passato l'ennesimo checkpoint capovolto a bordo di un caccia, giureresti di essere intrappolato in un tunnel lungo e tortuoso, pieno di ventole rotanti da schivare senza avere la minima idea di cosa stai pilotando. Non preoccuparti, presto le idee ti si schiariranno.

Evoluzione: La tecnologia si evolve costantemente, sarai in grado di tenerle testa? Certo, la tua vecchia auto sportiva è governabile e forse sapresti anche cavartela con le stock car modificate. Ma quell'infernale due volumi ti darà dei problemi. Per quanto riguarda la supercar... non sei ancora pronto.

Vita a rimorchio: La regola d'oro delle corse ad alta velocità è che non bisogna mai cadere dal cielo in un rimorchiatore arrugginito a stomaco pieno. Forse non dice proprio così, ma non importa. Dopotutto, lo farai davvero.

Twister II: Un tempo, se menzionavi a un individuo civilizzato qualsiasi un cavatappi ad alta velocità a centinaia di metri sopra il Pacifico, non venivi giudicato male e il tuo interlocutore pensava subito al club dei 10.000 metri. Al giorno d'oggi, una descrizione simile neanche si applica agli aerei.

250.000 GTA$ in regalo!

I mondiali stanno per iniziare. Sebbene i nostri calciatori migliori, come quelli dei Los Santos Benders e dei Liberty City Beavers, non si sono qualificati per il grande torneo, i cittadini di Los Santos possono comunque festeggiare. Effettua l'accesso a GTA Online da ora e fino all'11 giugno per iscriverti a una speciale iniziativa celebrativa con premio in GTA$, quindi effettua nuovamente l'accesso dopo il 14 giugno per ricevere 250.000 GTA$ in omaggio. Tutti i GTA$ saranno accreditati sul tuo conto in gioco presso la Maze Bank entro il 18 giugno.

L'estate si avvicina rapidamente, non vorrai mica essere colto alla guida di un catorcio? Fortunatamente per te, nei prossimi giorni e per un'intera settimana alcuni dei più bei veicoli saranno venduti a un prezzo scontatissimo...