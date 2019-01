GTA Online: nuove gare per la RC bandito e bonus di 1 milione di GTA$

Tutto il pericolo senza il rischio. La piccola auto dal grande arsenale arriva sulle strade di Los Santos, pronta a essere personalizzata con un'ampia gamma di sorprese come mine cinetiche ed EMP, tantissime modifiche estetiche e molto altro.

Se vuoi provare l'indescrivibile piacere di vedere i tuoi nemici fuggire istericamente e in preda al panico da un'auto giocattolo, questa è la tua unica possibilità. I proprietari di officine dell'Arena possono ordinare oggi stesso da Southern San Andreas Super Autos la RC Bandito, che verrà consegnata nella loro officina personale dell'Arena per essere modificata con le suddette mine ed esplosivi, le livree uniche, le coperture e la possibilità di effettuare salti verticali. Dopo aver modificato nell'officina la tua RC Bandito come preferisci, mettila in campo quando vuoi selezionando Inventario dal menu Interazione.

Nuove gare RC Bandito

Non hai un'officina? Nessun problema. Anche se i veicoli personalizzati sono i benvenuti, non serve possedere una RC Bandito per partecipare alle 8 nuove gare per RC Bandito, che mettono in palio GTA$ e RP doppi.

RC - È tutta discesa : Ah, i panorami di North Los Santos. La maestosità del Galileo Observatory, il lusso di Vinewood Hills, i danni collaterali provocati da orde di auto in miniatura che seminano morte e distruzione in dirittura d'arrivo...

: Ah, i panorami di North Los Santos. La maestosità del Galileo Observatory, il lusso di Vinewood Hills, i danni collaterali provocati da orde di auto in miniatura che seminano morte e distruzione in dirittura d'arrivo... RC - Alzare un polverone : A Sandy Shores ci sono tre regole: devi fidarti della tua visione periferica, imparare a batterti o battertela di corsa ed essere consapevole che se senti il rombo di quella che sembra una RC Bandito pilotata da un pazzo omicida sei già spacciato.

: A Sandy Shores ci sono tre regole: devi fidarti della tua visione periferica, imparare a batterti o battertela di corsa ed essere consapevole che se senti il rombo di quella che sembra una RC Bandito pilotata da un pazzo omicida sei già spacciato. RC - Controllo del traffico : Un classico delle feste notturne: aspettare che la sicurezza sia impegnata altrove, lanciare delle auto radiocomandate oltre l'inferriata e gareggiare per qualche giro sulla pista d'atterraggio principale dell'LSIA. L'ultimo a tagliare il traguardo si becca una perquisizione approfondita.

: Un classico delle feste notturne: aspettare che la sicurezza sia impegnata altrove, lanciare delle auto radiocomandate oltre l'inferriata e gareggiare per qualche giro sulla pista d'atterraggio principale dell'LSIA. L'ultimo a tagliare il traguardo si becca una perquisizione approfondita. RC - Tutti in spiaggia : Vespucci Beach è il posto perfetto per osservare uno spaccato del meglio dell'umanità. Maniaci dell'abbronzatura, culturisti, famiglie e coppie che amoreggiano. Tutti bersagli perfetti per un'auto radiocomandata dritta sugli stinchi.

: Vespucci Beach è il posto perfetto per osservare uno spaccato del meglio dell'umanità. Maniaci dell'abbronzatura, culturisti, famiglie e coppie che amoreggiano. Tutti bersagli perfetti per un'auto radiocomandata dritta sugli stinchi. RC - Follie portuali : Come dimenticare le estati passate a giocare con le auto radiocomandate al porto di Los Santos? I salti tra le gru e le navi da carico, le sportellate per scaraventare gli altri in acqua, i passaggi radenti tra i piedi di contrabbandieri occasionali... È il momento di rivivere quelle sensazioni uniche.

: Come dimenticare le estati passate a giocare con le auto radiocomandate al porto di Los Santos? I salti tra le gru e le navi da carico, le sportellate per scaraventare gli altri in acqua, i passaggi radenti tra i piedi di contrabbandieri occasionali... È il momento di rivivere quelle sensazioni uniche. RC - Paleto bella : I bravi cittadini di Paleto hanno sempre condotto vite semplici: bevute memorabili, sparatorie con armi leggere, baci accidentali alle proprie cugine e, da adesso, un tracciato molto impegnativo per auto radiocomandate.

: I bravi cittadini di Paleto hanno sempre condotto vite semplici: bevute memorabili, sparatorie con armi leggere, baci accidentali alle proprie cugine e, da adesso, un tracciato molto impegnativo per auto radiocomandate. RC - Fare la ronda : Quando non giocano a farsi beffe dei diritti umani, le guardie di Bolingbroke devono scaricare un po' di tensione. E hanno scoperto che il modo migliore per farlo sono le gare a giri con RC Bandito sul perimetro del penitenziario.

: Quando non giocano a farsi beffe dei diritti umani, le guardie di Bolingbroke devono scaricare un po' di tensione. E hanno scoperto che il modo migliore per farlo sono le gare a giri con RC Bandito sul perimetro del penitenziario. RC - Dritto in buca: Fore! Non c'è modo migliore di andare in buca con un solo colpo che centrando qualcuno tra gli occhi con un'auto radiocomandata.

Opportunità per guadagnare RP e soldi

Oltre alle ricompense doppie nelle nuove gare per RC Bandito, se parteciperai a una gara stunt creata da Rockstar guadagnerai GTA$ e RP doppi fino al 6 febbraio. Inoltre, preparati alla grande partita del fine settimana con la nostra interpretazione su ruote del football americano, grazie ai GTA$ e RP doppi in palio per tutta la settimana in Running Back (Remix).

Gioca e ottieni un bonus di 1 milione di GTA$

Come da accordi con i cittadini di Los Santos dopo la class action, Alan Jerome Productions dovrà fornire al popolo di San Andreas Sud un risarcimento che potrà arrivare fino a 1 milione di GTA$ a testa. Entra in GTA Online ogni weekend di febbraio e verrai ricompensato con 250.000 GTA$ che troverai direttamente sul tuo conto di gioco presso la Maze Bank quando accederai il weekend successivo.

Già che ci sei, partecipa ad Arena War (od osserva gli scontri dall'area spettatori sorseggiando una bibita) e gioca alle tantissime attività di GTA Online che mettono in palio GTA$ e RP omaggio per tutto il mese, come i GTA$ doppi nelle missioni di vendita di Traffico d'armi, nei colpi conclusivi de Il colpo dell'apocalisse, nelle popolari modalità Competizione e altro ancora. Resta sintonizzato nelle prossime settimane per maggiori informazioni.

Sconti su miglioramenti arena selezionati

Migliora la tua nuova officina dell'Arena o ingrandisci la tua flotta con sconti del 30% su:

Meccanici dell'officina arena

Potenziamenti al turbo per veicoli dell'Arena

Modifica in Combattente dell'Arena per Weeny Issi

Modifica in Combattente dell'Arena per Bravado Sasquatch

Sconti su veicoli e mod

Approfitta degli sconti fino al 35% su una serie di veicoli e velivoli di lusso, con offerte aggiuntive su alcune modifiche:

Ocelot Swinger – 30% di sconto

Hotring Sabre – 35% di sconto

Overflod Tyrant – 30% di sconto

Pegassi Tezeract – 30% di sconto

Vapid Hustler – 30% di sconto

Ocelot Pariah – 30% di sconto

Hydra – 35% di sconto

Buzzard – 35% di sconto

Hunter – 35% di sconto

Motori (veicoli e velivoli) – 30% di sconto

Freni e manovrabilità (veicoli e velivoli) – 30% di sconto

Sospensioni – 30% di sconto

Per maggiori informazioni sugli ultimi omaggi di GTA Online, visita la pagina degli eventi del Social Club.