GTA Online: nuove missioni, GTA$ doppi per le vendite di Carichi Speciali e tanto altro

È arrivato il nuovo aggiornamento di GTA Online, che ci offre la solita valanga di nuove cose da fare e bonus di vario genere. Sono infatti disponibili le nuove missioni di recupero della Premium Deluxe di Simeon: basta andare alla sua concessionaria, accettarle tramite il tuo iFruit o cercare tra le missioni del menu Attività.

Grazie alla misteriosa scomparsa dei vecchi complici di Simeon, le missioni di recupero della Premium Deluxe fanno guadagnare ricompense doppie per tutta la settimana.



In "Aggiudicato!", a Simeon è giunta voce che la polizia di La Mesa terrà un'asta di veicoli sequestrati. Sono veicoli già rubati una volta, quindi rubarli di nuovo non farà torto a nessuno, giusto? Recupera le auto per il tuo concessionario armeno preferito e riceverai una fantastica ricompensa.



In "Esplosione IV", c'è un concessionario rivale che vende a prezzi più bassi di quelli di Simeon. Ma il signor Yetarian ha sempre un asso nella manica: quest'asso in particolare lavora nel magazzino della concorrenza e ha "dimenticato" di chiudere a chiave per la notte. Vai al magazzino delle auto e riducile in rottami in cambio di una bella sommetta.



In "Sasquatchato", c'è una mostra di Arena War proprio fuori dalla Maze Bank Arena. Simeon vuole che tu rubi i monster truck esposti e che vada a trovare un paio di vecchi amici.

Sono inoltre previsti GTA$ doppi in tutte le vendite di carichi speciali.



Preparati e dirigiti verso una delle icone della serie di sfide dell'Arena a La Puerta ed entra per partecipare a un elenco partite di modalità di Arena War che mettono in palio GTA$ e RP doppi.



Rispolvera il tuo veicolo in miniatura e partecipa a una delle 15 gare per RC Bandito per ottenere ricompense doppie fino all'1 maggio.



Se sei un appassionato delle curve classiche, mostra la tua passione per i motori vintage giocando in qualsiasi momento durante questa settimana per sbloccare la maglietta Albany vintage.



Se durante questa settimana hai acquistato una clubhouse dell'MC verrai ricompensato con 250.000 GTA$, che verranno depositati sul tuo conto presso la Maze Bank entro 48 ore.

Se invece possiedi già una clubhouse riceverai il bonus in GTA$ quando effettuerai l'accesso a GTA Online entro il 2 maggio.



Cinque tra i più letali veicoli di Arena War sono disponibili per l'acquisto con uno sconto del 30%, ed è disponiile uno sconto del 40% anche su officina dell'Arena, ristrutturazioni e aggiunte relative per calibrare al meglio i tuoi nuovi strumenti di distruzione.





Annis ZR380 – 30% di sconto

HVY Scarab – 30% di sconto

MTL Cerberus – 30% di sconto

Vapid Imperator – 30% di sconto

Declasse Brutus – 30% di sconto

Officina dell'Arena – 40% di sconto

Ristrutturazioni e aggiunte dell'officina dell'Arena – 40% di sconto



Infine, ecco l'elenco delle gare premium della settimana: