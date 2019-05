GTA Online: nuove missioni di recupero della Premium Deluxe di Simeon e ufficio in regalo

Questa settimana avrai molti modi per racimolare qualche soldo extra a Southern San Andreas e allo stesso tempo risparmiare su veicoli e proprietà di lusso. Simeon Yetarian ti ha osservato da vicino e ha bisogno del tuo aiuto per altri due lavoretti che ti garantiranno entrambi ricompense doppie.

In più, approfitta dei bonus sulle missioni di vendita di Traffico d'armi, sulle gare per veicoli speciali e tanto altro. Gioca in qualsiasi momento fino al 15 maggio per sbloccare il cappellino Warstock e ricevere l'ufficio di Maze Bank ovest, entrambi del tutto gratuitamente. Esatto, è questo il mercato libero.

Vivi il tuo Colpo dell'apocalisse personale dal tuo covo sotterraneo grazie allo sconto del 40% su tutte le basi operative, le ristrutturazioni e le aggiunte e approfitta degli sconti sulle altre proprietà per tutta la settimana.

Basi operative – 40% di sconto

Ristrutturazioni e aggiunte per le basi operative – 40% di sconto

Garage da 10 posti – 50% di sconto

Officine per tutti i veicoli – 30% di sconto

Officine per tutte le armi – 30% di sconto

Questa settimana ci sono tantissimi veicoli di lusso e militari in sconto:

HVY Insurgent pick-up custom – 40% di sconto

HVY APC – 40% di sconto

Karin Kuruma blindata – 30% di sconto

RCV – 30% di sconto

Progen Itali GTB – 30% di sconto

Imponte Ruiner 2000 – 40% di sconto

Coil Rocket Voltic – 40% di sconto

Nagasaki Blazer Aqua – 40% di sconto

RM-10 Bombushka – 40% di sconto

Pfister Neon – 35% di sconto

Lampadati Viseris – 35% di sconto

Fai scorta di oggetti imprescindibili per il campo di battaglia prima del prossimo scontro grazie allo sconto del 35% su tutte le munizioni e altro:

Giubbotto antiproiettile – 35% di sconto

Munizioni (comprese Mk II) – 35% di sconto

Abbigliamento di Il colpo dell'apocalisse – 30% di sconto

Puoi partecipare alle gare premium avviandole dall'app "Partita veloce" sul tuo telefono di gioco o dal cerchio giallo a Legion Square. Paga 20.000 GTA$ e corri contro altri 7 piloti per arrivare al primo posto e vincere 100.000 GTA$, il secondo classificato riceverà 30.000 GTA$ mentre il terzo 20.000 GTA$.

9 maggio: Usa la forza (solo per muscle car)

Dal 10 al 13 maggio: Kortze automobilistiche (solo per motociclette)

14/15 maggio: Codice rosso (solo per supercar)

Per colpa della sete di vendetta della concorrenza, l'ultimo carico di Simeon sta andando in fumo. Per evitare attenzioni indesiderate da parte delle autorità non ha chiamato la polizia, ha chiamato te. Procurati un'autopompa, estingui gli incendi e occupati di chi li ha appiccati.

Un uomo d'affari del posto ma di livello internazionale sta vendendo delle auto molto costose a un acquirente straniero. In nero, ovviamente. Le auto stanno per lasciare la città a bordo di un aereo da carico privato. Qui è dove entri in gioco tu: intercetta la spedizione all'LSIA, sfuggi agli sbirri e porta i veicoli in un posto sicuro. Al resto penserà Simeon.

Questa settimana, oltre ai GTA$ e RP doppi su tutte le missioni di recupero della Premium Deluxe di Simeon, i contrabbandieri potranno fare un vero affare anche su tutte le missioni di vendita di Traffico d'armi. Denaro e RP sono stati raddoppiati anche su tutte le gare per veicoli speciali e le missioni Versus G-Rating.

Fai partire con il piede giusto la tua carriera imprenditoriale scegliendo l'ufficio di Maze Bank ovest. Ti basterà prendere il tuo iFruit, andare sul sito di Dynasty8 Executive e reclamare il tuo quartier generale, pro bono. Una volta che ti sarai assicurato il tuo ufficio, potrai personalizzarlo e usarlo come polo per ogni tipo di illecito aziendale.

Gioca a GTA Online in qualsiasi momento questa settimana entro il 15 maggio per mostrare il tuo supporto al complesso industriale militare e sbloccare il cappellino Warstock.