GTA Online, nuovi bonus: Lotte tra Business, doppie ricompense e molto altro

Dopo le novità al Casinà Diamond di GTA Online, la componente online di Grand Theft Auto 5 accoglie ulteriori novità e bonus speciali, che resteranno operativi per un periodo di tempo limitato.

In particolare, le nuove Lotte tra business introdotte in Los Santos Summer Special saranno ancora più lucrative nel corso dei prossimi sette giorni. I giocatori che terranno d’occhio i carichi più vulnerabili della città, mettendo a segno dei colpi ben riusciti, potranno assicurarsi ricompense doppie. Una destinazione interessante per gli utenti in cerca di profitto potrebbe inoltre essere il Colpo al Casinò Diamond. La struttura ha infatti accolto un carico di gemme preziose: riusciranno i giocatori a sottrarle alla struttura?

Il team di Rockstar Games ha inoltre introdotto in-game ulteriori bonus: ad esempio, dedicarsi a Guerra territoriale consentirà di ricevere GTA$ e RP doppi per l'intera settimana. Dedicandosi a GTA Online nei prossimi sette giorni riceverà inoltre gratis la parte superiore e i pantaloni della tuta sportiva limone. Coloro che si sentono più fortunati possono inoltre sfidare la Dea Bendata alla ruota fortunata del Casinò Diamond. Il primo premio della settimana è la Coquette D10, una rombante auto sportiva di fabbricazione americana. Ulteriori ricompense doppie sono inoltre previste anche per le missioni di vendita e traffico d'armi.