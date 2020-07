GTA Online: nuovi rumor citano Liberty City e i contenuti di GTA 5 nextgen

Dalle pagine del forum di Reddit, l'utente conosciuto con lo pseudonimo "Markothemexicam" condivide una nuova infornata di indiscrezioni sull'enorme update di fine anno di GTA Online e sulle novità che interesseranno la campagna singleplayer versione nextgen di GTA 5 per PS5 e Xbox Series X.

Secondo quanto riferito dal redditor che, in passato, ha saputo anticipare correttamente lo sviluppo di una versione nextgen di GTA Online e i contenuti dell'ultimo aggiornamento estivo, gli autori di Rockstar Games starebbero lavorando alla versione rimasterizzata di Liberty City.

In base alle informazioni condivise dall'utente di Reddit, la riedizione della metropoli che ha fatto da sfondo alle avventure di Niko Bellic in GTA 4 sarà il nuovo scenario dei Colpi di GTA Online in arrivo con l'update di fine 2020: a suo dire, tutti i futuri contenuti in arrivo nel comparto multiplayer di GTA 5 si svolgeranno a Liberty City, consentendo così agli appassionati di esplorare liberamente la metropoli in Freemode o in diverse altre modalità.

Sempre a detta del redditor, e dalla "gola profonda" che ha lavorato presso Rockstar North a da cui ha attinto queste indiscrezioni, la campagna principale della versione PS5 e Xbox Series X di GTA 5 verrà ampliata per fare spazio a molte delle attività che caratterizzano GTA Online: la fonte del leak cita ad esempio l'aggiunta di tutte le auto e le armi della modalità multiplayer, e con essa l'arrivo di una pletora di missioni free roaming e attività endgame per collezionare questi veicoli ed equipaggiamenti.

Di recente, un altro leak proveniente da uno store digitale ha svelato un'importante novità di GTA Online nextgen, ovvero l'aumento da 32 a 64 del numero massimo di giocatori che potranno accedere a ciascuna lobby del multiplayer di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X.